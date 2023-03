Πόλεμος στην Ουκρανία: Σύμβουλος του Ζελένσκι αποκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα της αντεπίθεσης του Κιέβου - iefimerida.gr

Για μια μεγάλη εαρινή αντεπίθεση προετοιμάζονται οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου της χώρας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa ο Μικαϊλο Ποντόλιακ είπε ότι αντεπίθεση θα ξεκινήσει σε περίπου δύο μήνες κι ότι ο στρατός της Ουκρανίας θα εστιάσει πρώτα τις προσπάθειές του στη διατήρηση του ελέγχου της ασφυκτικά πολιορκούμενης από τις ρωσικές δυνάμεις πόλης Μπαχμούτ.

Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Institute for the Study of War (ISW) οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανώς να έχουν αποδεκατιστεί σε τέτοιο βαθμό από τις μάχες για την πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας και σε άλλα μέτωπα ώστε να αδυνατούν να εξαπολύσουν μεγάλη επίθεση. Το ISW έγραψε επίσης ότι η Ουκρανία «πιθανώς διεξάγει μια περιορισμένη τακτική αποχώρηση στο Μπαχμούτ» εν μέρει για να ενισχύσει τις δυνάμεις της για την επικείμενη αντεπίθεση.

«Δεν βιαζόμαστε, θα αναδιοργανωθούμε το επόμενο δίμηνο. Θα εξαντλήσουμε τους Ρώσους στο Μπαχμούτ και μετά θα εστιάσουμε αλλού», δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Ο Ποντόλιακ είπε ότι από τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός έχει δεσμεύσει τόσες δυνάμεις του στο Μπαχμούτ, η Ουκρανία μπορεί να επικεντρωθεί στην αναπλήρωση των δυνάμεών της ενώ εξακολουθεί να εμπλέκεται σε σύγκρουση με τη Μόσχα.

«Είναι σημαντικό για αυτούς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, έχουμε δύο στόχους: να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ετοιμοπόλεμο προσωπικό τους και να το στριμώξουμε σε πολλές εξαντλητικές κρίσιμες μάχες, να διακόψουμε την επίθεσή τους και να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας αλλού για την εαρινή αντεπίθεση», είπε ο Ποντόλιακ. Και τόνισε ότι η στρατηγική που έθεσε ο ουκρανικός στρατός σε εφαρμογή στο Μπαχμούτ είναι «αρκετά αποτελεσματική σήμερα, ξεπερνώντας τις βασικές αποστολές της».

Έκκληση Ποντόλιακ για ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Στην ίδια συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα ο Ποντόλιακ επανέλαβε το αίτημα της Ουκρανίας προς τους δυτικούς συμμάχους τους να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και περισσότερα βλήματα βαρέος πυροβολικού.

Πέραν του Ποντόλιακ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα για την επικείμενη εαρινή αντεπίθεση, όπως ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ολεξίι Ρεζνίκοφ, που υπαινίχθηκε στις 24 Φεβρουαρίου με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου ετοιμάζονται για μια τέτοια κίνηση.

«Πριν από έναν χρόνο, ήταν δύσκολο να προμηθευτούμε σοβαρά όπλα. Σήμερα οι πολιτισμένες χώρες βλέπουν ότι η Ουκρανία είναι ασπίδα της Ευρώπης στα ανατολικά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα γίνει αντεπίθεση. Εργαζόμαστε σκληρά για να την προετοιμάσουμε», συμπλήρωσε. Αλλά και ο σύμβουλος του υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο σημείωσε ότι η χώρα του περιμένει τις προμήθειες δυτικού εξοπλισμού για να ξεκινήσει την αντεπίθεσή της.

