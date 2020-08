Απίστευτη εικόνα: Η NASA φωτογραφίζει τεράστια χιονοστιβάδα στον Άρη [εικόνες]

Μια απίστευτη χιονοστιβάδα μ’ ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να σαρώνει την επιφάνεια του πλανήτη Άρη κατέγραψε η NASA.

Η φωτογραφία, που τράβηξε ένας από τους δορυφόρους της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, ο Μars Reconnaissance Orbiter (ΜRO) στον σεισμικά ενεργό Κόκκινο Πλανήτη, δείχνει μπάζα και σκόνη να κατρακυλούν στην πλαγιά ενός λόφου ύψους 500 μέτρων. Η δραματική σκηνή καταγράφηκε τον Μάιο του 2019 και δόθηκε την Δευτέρα στη δημοσιότητα, ενώ η NASA γιορτάζει τη 15η επέτειο από την εκτόξευση του MRO, ενός από τα παλαιότερα διαστημικά σκάφη σε τροχιά γύρω από τον Άρη, τον Αύγουστο του 2005 από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

