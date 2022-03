Ο πιανίστας του πολέμου: Υποδέχεται τους Ουκρανούς πρόσφυγες στα σύνορα με Πολωνία και συγκινεί [εικόνες, βίντεο] - iefimerida.gr

Οι ιστορίες που εκτυλίσσονται στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας είναι συνήθως σπαρακτικές.

Όπως ήδη κατέγραψε το iefimerida.gr, στο συνοριακό σταθμό του χωριού Μεντίκα φτάνει καθημερινά ένα «ποτάμι» από γυναικόπαιδα, ακόμα και προσφυγόπουλα μόνα τους προσπαθώντας να διαφύγουν από τα πυρά του πολέμου που ζώνουν την Ουκρανία.

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

Παρόμοιες σκηνές καταγράφονται και στο σταθμό Przemysl, όπου έρχονται τα τραίνα από το Κίεβο και το Λβιβ. Ο σταθμός έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ένα μεγάλο χοτ σποτ για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, με τους Πολωνούς εθελοντές και τις αρχές να προσπαθούν να βοηθήσουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

Ο πιανίστας του πολέμου στα σύνορα

Τη «μαυρίλα» της προσφυγιάς επέλεξε να σπάσει με το δικό του τρόπο ένας πιανίστας από τη Γερμανία. Ο 40χρονος Νταβίντ Μαρτέλο έφτασε στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας για να υποδεχθεί τους πρόσφυγες με νότες και να απαλύνει τον πόνο τους.

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

Στις «αποσκευές» του, με το ειδικό τρέιλερ του, έφερε ένα μεγάλο πιάνο με ουρά, το οποίο έχει πάνω το σήμα της ειρήνης.

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

«Θα σταματήσω να παίζω όταν τελειώσουν οι μπαταρίες των ηχείων μου. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω τους πρόσφυγες» απάντησε στο iefimerida.gr όταν τον ρωτήσαμε γιατί ήρθε και πόσο σκοπεύει να μείνει.

«Θέλω να νιώσουν ότι τώρα είναι ασφαλείς. Όσες δυσκολίες και να έχουν μπροστά τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ζήσουν» προσέθεσε.

© Κώστας Καντούνης/iefimerida

Όταν παρευρισκόμενος τον ρώτησε αν έχει ειδικό ρεπερτόριο για τους πρόσφυγες ο Νταβίντ απάντησε πως «όχι, παίζω απλά οποίο κομμάτι μου έρθει, τυχαία επιλογή».

Εκείνο το μισάωρο έπαιξε το Nothing Else Matters των Metallica, το The winner takes it all των ΑBBA, το Take me home country roads του John Denver και το Hallelujah, το οποίο του παρήγγειλε μια προσφυγοπούλα.

Αρκετοί δημοσιογράφοι ζήτησαν την πολιτική του άποψη για τον πόλεμο. Ο Νταβίντ αρκέστηκε στο εξής: «Είναι πολύ πολύ κακό. Είναι ηλίθιο πράγμα ο πόλεμος, ιδίως στα σύγχρονα χρόνια. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό».