Αλμπερτ Μπουρλά: «Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής του εμβολίου, ούτε έχει καθυστερήσει η διανομή τους»

«Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή του εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 και καμία αποστολή δεν έχει καθυστερήσει», τόνισε, μεταξύ άλλων, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά.



«Αυτή την εβδομάδα αποστείλαμε με επιτυχία και τις 2,9 εκατομμύρια δόσεις που μας ζητήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στις τοποθεσίες που μας υποδείχθηκαν. Έχουμε εκατομμύρια δόσεις στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει οδηγίες για την αποστολή κι άλλων εμβολίων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Pfizer για να απαντήσει στα σχόλια που την ήθελαν να αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή και τον διαμοιρασμό του εμβολίου στις ΗΠΑ.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να διανείμουμε 50 εκατ. δόσεις αυτή τη χρονιά και 1,3 δισ. δόσεις το 2021 και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να παραδώσουμε το εμβόλιό μας στον αμερικανικό λαό», καταλήγει η ανακοίνωση της Pfizer.

