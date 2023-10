Πώς είναι να κάνεις πεζοπορία με πέντε παιδιά στα μεγαλύτερα μονοπάτια της Αμερικής -Ζευγάρι αποκαλύπτει τις προκλήσεις - iefimerida.gr

Το να περπατάς σε τρία από τα πιο απομακρυσμένα και δύσβατα μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων της Αμερικής θα αποτελούσε πρόκληση για κάθε πεζοπόρο.

Αλλά το να προσπαθήσει κανείς να τα περπατήσει με πολλά μικρά παιδιά, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Ωστόσο, αφού ολοκλήρωσαν τόσο το Appalachian Trail, το οποίο εκτείνεται σε σχεδόν 3.540 χιλιόμετρα (2.200 μίλια) μεταξύ Τζόρτζια και Μέιν, όσο και το Continental Divide Trail, ένα μονοπάτι 4.873 χιλιομέτρων (3.028 μίλια) που εκτείνεται από το Νέο Μεξικό έως τα καναδικά σύνορα στη Μοντάνα, οι Netteburgs βρίσκονται σε καλό δρόμο για να κάνουν ακριβώς αυτό.

Αποτελούμενη από την Danae και τον Olen Netteburg, και οι δύο 44 ετών, και τα πέντε παιδιά τους Lyol, 14 ετών, Zane, 12 ετών, Addison, 10 ετών, Juniper, επτά ετών, και Piper, δύο ετών, η οικογένεια πεζοπόρων από τις ΗΠΑ, βρίσκεται καθ' οδόν προς την ολοκλήρωση της ιερής πεζοπορικής τριάδας της Βόρειας Αμερικής, του Triple Crown, το οποίο καλύπτει σχεδόν 8.000 μίλια (περίπου 12.900 χιλιόμετρα).

Επταμελής ομάδα

Αυτή τη στιγμή έχουν διανύσει περίπου τα μισά του Pacific Crest Trail, ένα μονοπάτι 2.653 μιλίων (4.270 χιλιομέτρων) που εκτείνεται από τα σύνορα του Μεξικού μέσω της Καλιφόρνιας, του Όρεγκον και της Ουάσινγκτον μέχρι τον Καναδά, και οι Netteburgs αισθάνονται πολύ τυχεροί που μπορούν να περπατήσουν αυτά τα εμβληματικά μονοπάτια ως οικογένεια.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν», λέει η Danae στο CNN Travel. «Δεν έχουν [είτε] τον χρόνο ή τα χρήματα ή δεν θέλουν να το κάνουν. Έτσι, είμαστε πολύ ευλογημένοι».

Η Danae και ο Olen, που είναι και οι δύο γιατροί, γνωρίστηκαν στην ιατρική σχολή το 2003 και παντρεύτηκαν περίπου τρία χρόνια αργότερα.

Το 2010, το ζευγάρι μετακόμισε στο Τσαντ, μια χώρα στη βόρειο-κεντρική Αφρική, για να διευθύνει ένα ιατρείο και στη συνέχεια ξεκίνησα να αποκτά τα παιδιά του, τα οποία γεννήθηκαν όλα στις ΗΠΑ.

Ενώ το ζευγάρι είχε κάνει μερικά ταξίδια με σακίδιο μαζί όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στα καναδικά Βραχώδη Όρη μετά τον γάμο τους, αποφάσισαν να επιχειρήσουν ένα εκτεταμένο μονοπάτι ως οικογένεια, όταν Juniper, το τέταρτο παιδί τους, ήταν ηλικίας περίπου δύο ετών που .

«Εκείνη την εποχή [τα παιδιά] ήταν δύο, τεσσάρων, έξι και εννέα ετών», εξηγεί ο Olen. «Εκείνο το καλοκαίρι κάναμε τέσσερα ξεχωριστά ταξίδια διάρκειας μιας εβδομάδας - και τα παιδιά δεν το μίσησαν. Φαινόταν να το απολαμβάνουν. Τους άρεσε η κατασκήνωση, να πιάνουν σαλαμάνδρες, οι φωτιές και όλα τα υπόλοιπα».

Η πρώτη διαδρομή που αντιμετώπισαν ήταν το West Rim Trail, μια πεζοπορία 30,5 μιλίων (49 χιλιομέτρων) που εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του Grand Canyon της Πενσυλβάνια.

Νιώθοντας ενθαρρυμένοι από τον ενθουσιασμό των παιδιών τους, συνέχισαν με την πεζοπορία στο Uintas Highline Trail, ένα απομακρυσμένο μονοπάτι μέσα από την ορεινή περιοχή των βουνών Uinta στη βορειοανατολική Γιούτα.

«Αυτό [το Uintas] ήταν μεγάλο υψόμετρο και κάπως ο καιρός. Ήταν λοιπόν ένα είδος μεγάλου ταξιδιού», προσθέτει ο Olen. «Και τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν ακόμη και αυτό. Έτσι συνεχίσαμε να το κάνουμε».

Μετά από άλλη μια επιτυχημένη οικογενειακή πεζοπορία, αποφάσισαν να «το ρισκάρουν και να κάνουν το Appalachian Trail» στις αρχές του 2020.

Οικογενειακή πρόκληση την περίοδο του κορωνοϊού

«Σκεφτήκαμε να το δοκιμάσουμε για ένα μήνα για να δούμε αν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε ή αν κάποιος το μισούσε ή οτιδήποτε άλλο», εξηγεί η Danae. «Δεν ξέραμε πώς θα πήγαινε. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους».

Λίγο αφότου άρχισαν να περπατούν το μονοπάτι, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος των Απαλαχίων Ορέων από το Springer Mountain της Τζόρτζια μέχρι το όρος Katahdin του Μέιν, η επιδημία του Covid-19 κηρύχθηκε παγκόσμια πανδημία και τέθηκαν περιορισμοί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

«Διάφορα μέρη στην Αμερική [ήταν] κλειστά με διάφορους τρόπους σε διάφορες χρονικές στιγμές», λέει ο Olen. «Έτσι, όπου κι αν πηγαίναμε, έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι ήταν νόμιμο και ασφαλές».

Ο Olen Netteburg (τέρμα αριστερά), η σύζυγός του Danae και τα πέντε παιδιά τους Lyol, Zane, Addison, Juniper και Piper στο Continental Divide Trail / Φωτογραφία: Danae Netteburg

Οι Netteburgs παραδέχονται ότι δεν ήταν σίγουροι αν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την απαιτητική διαδρομή, αλλά ένιωθαν όλο και πιο σίγουροι όσο περνούσε ο καιρός και τα παιδιά τους κατάφερναν να φτάσουν ορισμένα ορόσημα.

«Ήταν μια μεγάλη στιγμή όταν τα παιδιά έκαναν 11,3 μίλια (18,1 χιλιόμετρα) την ημέρα», λέει ο Olen.

Προκειμένου να κρατήσουν τα παιδιά τους παρακινημένα, τους ζήτησαν να πάρουν την πόζα που ήθελαν να κάνουν στη φωτογραφία που θα έβγαζαν όλοι μαζί μόλις ολοκλήρωναν το Appalachian Trail και τους είπαν να συνεχίσουν να την εξασκούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

«Όταν κάνεις πεζοπορία με παιδιά, πρέπει να το διαφημίζεις πολύ», εξηγεί η Danae.

Το ζευγάρι λέει ότι χρειάστηκαν και οι έξι τους περίπου επτά μήνες για να φτάσουν στο τέλος του μονοπατιού και την τελευταία εβδομάδα συζητούσαν με ενθουσιασμό για το ποιο ταξίδι θα έκαναν.

«Αρχίσαμε να διαβάζουμε κάποια άρθρα στο διαδίκτυο στα παιδιά για το Pacific Crest Trail και το Continental Divide Trail», λέει ο Olen. «Και τα παιδιά άρχισαν πραγματικά να ενθουσιάζονται. Και επιλέξαμε το Continental Divide Trail να είναι το επόμενο».

Ενώ οι πεζοπόροι που επιχειρούν το Triple Crown τείνουν να κάνουν το Pacific Crest Trail μετά το Appalachian Trail και να τελειώνουν με το Continental Divide Trail, ο Olen εξηγεί ότι τα παιδιά τους «ήθελαν το πιο δύσκολο».

«Σκεφτήκαμε ότι αν έχουμε να κάνουμε μόνο ένα ακόμη μετά το AT, θέλαμε να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας», προσθέτει. «Επίσης, η ιδέα του λιγότερου πλήθους μας άρεσε».

Νέο μωρό στον δρόμο

Αν και ήλπιζαν να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, οι Netteburgs δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αναβάλουν τα σχέδιά τους όταν ανακάλυψαν ότι περίμεναν το πέμπτο τους παιδί. Η μικρότερη κόρη τους, η Piper, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Μόλις τα πράγματα ηρέμησαν, άρχισαν να διαβάζουν «τα πάντα σχετικά με τη γέννηση ενός μωρού στην άγρια φύση», προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν το Continental Divide Trail με το νεογέννητο παιδί τους.

Χρησιμοποίησαν την επικοινωνία αποβολής, την πρακτική της αναγνώρισης των συνθημάτων του παιδιού σας για την τουαλέτα σε πρώιμο στάδιο, για να εκπαιδεύσουν την Piper στην τουαλέτα όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η οικογένεια επέλεξε επίσης να «μειώσει» τον εξοπλισμό του κάμπινγκ, προκειμένου να κάνει χώρο για όλα τα επιπλέον πράγματα που θα έπρεπε να μεταφέρουν, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον υπνόσακου, καθώς και «επιπλέον ρούχα και τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα», τώρα που είχαν ένα μωρό μαζί τους.

«Πρόσθεσε πραγματικά μεγάλη πολυπλοκότητα στην πεζοπορία», λέει ο Olen.

Ξεκίνησαν με το νέο τους μέλος, και τα υπόλοιπα παιδιά τον Μάρτιο του 2022. Αλλά το γεγονός ότι έπρεπε να κουβαλήσουν μαζί τους ένα νεογέννητο δεν επιβράδυνε καθόλου την οικογένεια. Στην πραγματικότητα, κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Continental Divide Trail σε έξι μήνες, ένα μήνα λιγότερο απ' ό,τι τους είχε πάρει το Appalachian Trail.

«Και ήταν και πιο μακριά», λέει ο Olen, πριν σημειώσει ότι μπόρεσαν να «καλύψουν πολύ περισσότερο έδαφος» λόγω του ότι τα παιδιά τους ήταν λίγο μεγαλύτερα αυτή τη φορά. «Έτσι, πήγαμε πιο μακριά και πιο γρήγορα».

Η οικογένεια Netteburg κάνει πεζοπορία στα μονοπάτια της Αμερικής / Φωτογραφία: Danae Netteburg / Facebook



Φυσικά, η πεζοπορία με πέντε παιδιά έχει τις προκλήσεις της. Το ζευγάρι χρησιμοποιεί διάφορες διαφορετικές τακτικές για να παρακινήσει τα μικρά του κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Για παράδειγμα, ο Olen έχει απομνημονεύσει όλα τα τραγούδια από το soundtrack της ταινίας "Frozen" της Disney και λέει ότι το να φέρνει ένα αυτοσχέδιο τραγούδι στο "Let It Go" ενώ ανεβαίνει ένα βουνό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά όταν πρόκειται για το πόσο γρήγορα κινούνται τα παιδιά.

«Τα παιδιά θέλουν πραγματικά την αμέριστη προσοχή των γονιών τους», σημειώνει. «Και όταν κάνετε πεζοπορία, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει σήμα κινητού τηλεφώνου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή».

Οι Netteburgs πεζοπορούν επί του παρόντος στο Pacific Crest Trail, ένα μονοπάτι 3.100 μιλίων που εκτείνεται από το Μεξικό στον Καναδά / Φωτογραφία: Danae Netteburg

Αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Continental Divide Trail στα τέλη του 2022, η οικογένεια ήταν αποφασισμένη να κάνει πεζοπορία στο Pacific Crest Trail για να πετύχει το Triple Crown.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μονοπατιών-μαμούθ, το ζευγάρι πήρε άδεια από τη δουλειά του, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους, τα οποία όλα διδάσκονται στο σπίτι, δούλεψαν σκληρά για να «προλάβουν» πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το χρόνο τους.

«Η πολύ σκληρή δουλειά τους στο σχολείο μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό», εξηγεί ο Olen.

Αλλά μετά από πάνω από μια δεκαετία εργασίας στο Τσαντ, η Danae και ο Olen εγκατέλειψαν το ιατρικό τους γραφείο νωρίτερα φέτος για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ με πλήρη απασχόληση.

«Ήμασταν εκεί για 12 χρόνια, εκτός από τα δύο χρόνια που κάναμε ένα διάλειμμα για να κάνουμε τις πεζοπορίες», εξηγεί η Danae. «Οπότε ήρθε η ώρα να αναλάβει ένα νέο άτομο».

Ενώ σκοπεύουν να εγκατασταθούν και να αρχίσουν να κάνουν σχέδια για το μέλλον σύντομα, η οικογένεια επικεντρώνεται προς το παρόν σε έναν μεγάλο στόχο - την ολοκλήρωση του Pacific Crest Trail.

Τριπλή δόξα;

Ξεκίνησαν την πορεία τους τον Μάιο και από τότε σημειώνουν σταθερή πρόοδο.

Ωστόσο, τα πράγματα ήταν απίστευτα δύσκολα φέτος λόγω της ποσότητας χιονιού στην Καλιφόρνια και οι Netteburgs έπρεπε να μετακινούνται πολύ για να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές με χιόνι,

«Είχαν περίπου υπερτριπλάσια χιονόπτωση από τον μέσο όρο», εξηγεί ο Olen. «Αυτό έφερε πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους».

Το ζευγάρι επισημαίνει ότι έχοντας τα παιδιά τους μαζί τους σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τις περιοχές που ενδεχομένως να αποφύγουν.

«Τα παιδιά μας είναι μικρά», προσθέτει η Danae. «Σίγουρα δεν είναι εύθραυστα. Αλλά πρέπει να τα προσέχουμε. Οπότε βασίζονται σε εμάς για να μην τους βάλουμε σε επικίνδυνη κατάσταση. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν να ανησυχούν μόνο για τον εαυτό τους».

Όταν η οικογένεια συναντά άλλους πεζοπόρους κατά μήκος του μονοπατιού, τους ρωτά συχνά για τις «μηδενικές ημέρες» τους, όπου οι πεζοπόροι κάνουν ένα διάλειμμα από το περπάτημα για να πλύνουν τα ρούχα τους ή να εφοδιαστούν με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον Olen, οι «μηδενικές ημέρες» του ίδιου και της Danae μπορεί να είναι στην πραγματικότητα πιο δύσκολες από τις ημέρες πεζοπορίας τους, καθώς έχουν «όλα αυτά τα παιδιά με συσσωρευμένη ενέργεια που πρέπει να εκτονώσουν».

Εν τω μεταξύ, το να ταΐζουν επτά άτομα ενώ βρίσκονται εν κινήσει έχει αποδειχθεί αρκετά δαπανηρό, ενώ το να μεταφέρουν τόσο πολύ φαγητό σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο φορτίο.

Η οικογένεια χρησιμοποιεί ένα μίνι βαν, το Dodge Grand Caravan του 2014 του πατέρα του Olen, φορτωμένο με «πάνω από 90 κιλά εξοπλισμού και συχνά τρόφιμα για αρκετές εβδομάδες», για να μετακινηθεί από διάφορες περιοχές πεζοπορίας και να κανονίσει με την οικογένεια ή/και τους φίλους να το μετακινήσουν κατά μήκος του μονοπατιού γι' αυτούς.

Παρόλο που έχουν λάβει κάποιο δωρεάν ή με έκπτωση εξοπλισμό από διάφορες εταιρείες, χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις πεζοπορίες.

Η Danae και ο Olen είναι απίστευτα περήφανοι για τα παιδιά τους, τα οποία μαθαίνουν πολλά από την παραμονή τους στην άγρια φύση.

«Βλέπουμε ζώα όπως αρκούδες και άλκες - είδα ένα λιοντάρι του βουνού», λέει η Danae. "Πολλά ωραία πράγματα. Τα παιδιά κοιτάζουν τα δέντρα και τα λουλούδια και τα μελετούν πραγματικά, αναρωτιούνται τι είναι».

Τα μεγαλύτερα παιδιά ακούνε κλασική λογοτεχνία, όπως το "A Tale of Two Cities" του Charles Dickens και το "Anne of Green Gables" της Lucy Maud Montgomery, ενώ κάνουν πεζοπορία, και η οικογένεια προσπαθεί να χωρέσει τακτικά προφορικά κουίζ ορθογραφίας και μαθηματικών με τα μικρότερα παιδιά εν κινήσει.

Η επταμελής οικογένεια στη λίμνη Crater Lake, τη βαθύτερη λίμνη της Βόρειας Αμερικής, που βρίσκεται στο Όρεγκον / Φωτογραφία: Danae Netteburg

«Ελπίζουμε ότι τα παιδιά θα πάρουν από αυτό, μια αίσθηση ότι η οικογένειά μας έρχεται πιο κοντά», λέει η Olen «Και επίσης μια αίσθηση ότι ό,τι κι αν έρθει, έχουν καταφέρει κάτι δύσκολο. Και όταν κάτι φαίνεται δύσκολο, θα είναι ένα από τα λίγα παιδιά που θα έχουν διανύσει 7.000 μίλια πεζοπορίας».

Οι Netteburgs έχουν καταγράψει τις προηγούμενες πεζοπορίες τους με τους οργανισμούς πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων Appalachian Long Distance Hikers Association (ALDHA) και Continental Divide Trail Coalition (CDTC,) και σχεδιάζουν να καταγράψουν τα Triple Crowns τους με την American Long Distance Hiking Association-West (ALDHA-West).

Μόλις σβήσουν το Triple Crown από τη λίστα με τις υποχρεώσεις τους, η Danae και ο Olen λένε ότι θα ήθελαν πολύ να αγοράσουν ένα ιστιοφόρο ή να μετατρέψουν ένα σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινούμενο και να ξεκινήσουν άλλη μια περιπέτεια με τα παιδιά τους.

Αν και δεν έχουν σχέδια να κάνουν άλλο μονοπάτι για κάποιο διάστημα, έχουν συζητήσει να επιχειρήσουν ένα εκτός των ΗΠΑ, όπως το Camino de Santiago στην Ισπανία ή το Tongariro Alpine Crossing στη Νέα Ζηλανδία.

Ωστόσο, το ζευγάρι έχει κατά νου ότι τα παιδιά τους «πιθανώς θα χρειαστούν πραγματικό σχολείο» κάποια στιγμή, και μόλις αρχίσουν και οι δύο να εργάζονται ξανά, ίσως χρειαστεί να μείνουν σε ένα μέρος, όπου κι αν είναι αυτό.

«Η αληθινή ζωή είναι μια απογοήτευση», αστειεύεται ο Olen.