ΗΠΑ: Πέθανε ο Γουόλτερ Κάνινγκχαμ, ο τελευταίος επιζών αστροναύτης της αποστολής «Apollo 7» -Σε ηλικία 90 ετών - iefimerida.gr

«Έφυγε» και ο τελευταίος εν ζωή αστροναύτης της αποστολής «Apollo 7», της πρώτης αποστολής που εξέπεμψε ζωντανά στην τηλεόραση ενόσω βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη και άνοιξε το δρόμο για την προσσελήνωση της αποστολής «Apollo 11», μερικούς μήνες αργότερα.

Ο Γουόλτερ Κάνινγκχαμ πέθανε σε ηλικία 90 ετών, με την εν λόγω αποστολή να γράφει τη δική της ιστορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Apollo 7» ήταν η πρώτη πτήση με πλήρωμα στο πρόγραμμα της NASA, διάρκειας 11 ημερών, που έλαβε χώρα το 1968 και μεταδόθηκε απευθείας από την τροχιά γύρω από τη Γη. Το πλήρωμα έλαβε βραβείο Έμμυ για αυτή τη μετάδοση.

Η NASA επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κάνιγνκχαμ και ανέφερε πως ήταν «καθοριστικός για την επιτυχία του πρόγραμματος προσσελήνωσης μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωπος της οικογένειας, όπως αναφέρει το BBC, είπε πως πέθανε σε νοσοκομείο του Χιούστον την Τρίτη από φυσικά αίτια «μετά από μια πλήρη και γεμάτη ζωή».

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την τεράστια περηφάνεια μας για τη ζωή που διήγαγε, και τη βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτό που ήταν - ένας πατριώτης, ένας εξερευνητής, ένας πιλότος, ένας αστροναύτης, σύζυγος, αδερφός και πατέρας», τόνισε η οικογένειά του σε δήλωση που κοινοποίησε και η NASA.

Η εκτόξευση της αποστολής «Apollo 7»/ AP Photos

Ποιος ήταν ο Γουόλτερ Κάνινγχαμ - Η ιστορία του πιλότου μαχητικού, του φυσικού, του αστροναύτη

Ο Κάνινγκχαμ γεννήθηκε στο Κρέστον της Αιόβα και έλαβε πτυχίο

Bachelor of Arts με άριστα στη φυσική το 1960 και Master of Arts με διάκριση στη φυσική το 1961 από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη φυσική με εξαίρεση τη διατριβή του στο Advanced Management Program του Harvard Graduate School of Business το 1974.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν ένας από τους τρεις πρώτους αστροναύτες που επελέγησαν για την πρώτη επανανδρωμένη πτήση στο πρόγραμμα Apollo.

Ως πιλότος της σεληνακάτου του Apollo 7, συνοδεύτηκε στην αποστολή από τον Ουόλτερ Σίρα και τον Ντον Έιζελ, με τους οποίους δοκίμασε τους ελιγμούς που ήταν απαραίτητοι για την επιχείρηση. Το πλήρωμα ολοκλήρωσε με επιτυχία οκτώ δοκιμές, αναφλέγοντας τον κινητήρα της μονάδας εξυπηρέτησης και μετρώντας την ακρίβεια των επιδόσεων όλων των συστημάτων του διαστημικού σκάφους.

Η πτήση των 263 ωρών και των 4,5 εκατομμυρίων μιλίων προσγειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1968 στον Ατλαντικό Ωκεανό.



Νωρίτερα, ο Κάνινγχαμ είχε υπηρετήσει στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, πετώντας με μαχητικό πάνω από την Κορέα, συμμετέχοντας σε 54 αποστολές, αποστρατευόμενος με το βαθμό του Συνταγματάρχη.

Αποσύρθηκε από τη NASA το 1971 και έγινε ραδιοφωνικός παραγωγός μεταξύ άλλων, ενώ ήταν αρνητής της κλιματικής αλλαγής ως απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Είμαι από τους ανθρώπους που δεν κοιτάζουν πίσω», είπε σε συνέντευξη για λογαριασμό της NASA το 1999. «Πάντα κοιτάζω το μέλλον, δεν ζω στο παρελθόν», τόνισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ