Πέθανε από πνευμονία ο συγγραφέας Τζον Λε Καρέ (Ντέιβιντ Κόρνγουολ)

Ο Βρετανός πεζογράφος Ντέιβιντ Κόρνγουολ, διάσημος σε όλο τον κόσμο με το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο Τζον Λε Καρέ, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

«Προς μεγάλη μου θλίψη πρέπει να μοιραστώ μαζί σας την είδηση ότι ο Ντέιβιντ Κόρνγουολ, γνωστός στον κόσμο ως Τζον Λε Καρέ, απεβίωσε έπειτα από σύντομη ασθένεια (δεν είχε σχέση με την COVID-19) στην Κορνουάλη, το απόγευμα του Σαββάτου», ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Τζόνι Γκέλερ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Curtis Brown.

«Ήταν 89 ετών. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους τέσσερις γιους του, στις οικογένειές τους και στην αγαπημένη του σύζυγο Τζέιν», πρόσθεσε.

«Χάσαμε μια μεγάλη μορφή της βρετανικής λογοτεχνίας», έκρινε, επαινώντας τη «μεγάλη ευστροφία» του, την «ευγένεια», το «χιούμορ» του.

«Με μεγάλη μας θλίψη είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ντέιβιντ Κόρνγουολ -ο Τζον Λε Καρέ- απεβίωσε εξαιτίας πνευμονίας το βράδυ του Σαββάτου», επιβεβαίωσε η οικογένεια σε σύντομο μήνυμά της που μετέφερε ο ατζέντης του συγγραφέα.

Η ζωή και οι επιτυχίες του Τζον Λε Καρέ

Ο Τζον Λε Καρέ γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1931 στο Ντόρσετ, στη νότια Αγγλία. Σε ηλικία πέντε ετών η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και τον άφησε με τον πατέρα του, που θα καταδικαστεί και θα φυλακιστεί αργότερα δύο φορές για ασφαλιστικές απάτες.

Μεγαλώνοντας σπούδασε γαλλική και γερμανική φιλολογία στη Βέρνη (Ελβετία) και στην Οξφόρδη. Σε ηλικία 23 παντρεύτηκε την Άλισον Σαρπ, με την οποία θα αποκτήσουν τρεις γιους προτού πάρουν διαζύγιο το 1971. Έναν χρόνο αργότερα, παντρεύεται την επιμελήτρια βιβλίων Βάλερι Γιούστας, με την οποία απέκτησαν έναν γιο.

Το 1958 άρχισε να δουλεύει για τη βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας MI5. Το 1960 πιάνει δουλειά για την Μ16 και ένα χρόνο μετά γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, «Η τελευταία κλήση». Το 1963 κυκλοφορεί το μυθιστόρημα «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» (The Spy Who Came In from the Cold), με το ψευδώνυμο Τζον Λε Καρέ, βιβλίο που τον εκτόξευσε σε δημοτικότητα πουλώντας πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το 1964 προδίδεται από τον Βρετανό διπλό πράκτορα Κιμ Φίλμπι, που αποκαλύπτει την ιδιότητά του στην KGB, την υπηρεσία πληροφοριών της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Παραιτείται από την MI6 και αφιερώνεται στη συγγραφή βιβλίων. Το 1974 τυπώνεται το μυθιστόρημα «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι» (Tinker Tailor Soldier Spy), το πρώτο μέρος μιας τριλογίας. Θα ακολουθήσουν τα βιβλία «Ο εντιμότατος μαθητής» (The Honourable Schoolboy, 1977) και «Οι άνθρωποι του Σμάιλι» (Smiley’s People, 1979).

Το κυκλοφορεί το 24ο μυθιστόρημά του, με τίτλο A Legacy of Spies, ενώ τον Οκτώβριο του 2019 τυπώνεται το τελευταίο του μυθιστόρημα, υπό τον τίτλο Agent Running in the Field.

Το μπεστ σέλερ του Τζον Λε Καρέ

Ο Τζον Λε Καρέ γνώρισε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία με το τρίτο του μυθιστόρημα, «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» (The Spy Who Came In from the Cold, 1964), που έγραψε στα τριάντα του, διότι «βαριόταν» τη δουλειά του διπλωμάτη στη βρετανική πρεσβεία στη Βόννη (στην τότε δυτική Γερμανία).

Το βιβλίο, παγκόσμιο μπεστ-σέλερ -πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε διεθνές επίπεδο- αφηγείται την ιστορία του Άλεκ Λίμας, Βρετανού διπλού πράκτορα, που πάει στην Ανατολική Γερμανία υποδυόμενος τον αυτόμολο. Η μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη, με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σήμανε την αρχή της μακράς συνεργασίας του Κόρνγουολ με μεγάλες εταιρείες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.