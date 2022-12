Πέθανε ο Ruggero Deodato -Ο σκηνοθέτης του περιβόητου ανατριχιαστικού θρίλερ «Cannibal Holocaust» - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο Ruggero Deodato, ο σκηνοθέτης της περιβόητης ταινίας τρόμου «Cannibal Holocaust».

Ο Ιταλός σκηνοθέτης είχε ασχοληθεί με διάφορα είδη ταινιών, ωστόσο θα έμενε γνωστός στο ευρύ κοινό για την ανατριχιαστική ταινία του 1980, η οποία ήταν τόσο τρομακτική, που απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες. Το «Cannibal Holocaust» δέχθηκε έντονη κριτική για τις δολοφονίες πιθήκων, ενός κοάτι που προβλήθηκε στις οθόνες, καθώς και για τις απεικονίσεις ακραίας βίας και βασανιστηρίων κατά ανθρώπων.

Πάντως, η ταινία ήταν πρωτοπόρος στο είδος της, καθώς υποτίθεται ότι ήταν το υλικό που ανακτήθηκε από την αποστολή ενός αμερικανικού κινηματογραφικού συνεργείου στη ζούγκλα του Αμαζονίου.

Λιγότερο από 15 ημέρες μετά την κυκλοφορία της στην Ιταλία, κατασχέθηκε από τους τοπικούς δικαστές και ο Deodato κατηγορήθηκε για απρεπή συμπεριφορά και... φόνο μετά από ένα άρθρο που ισχυριζόταν ότι ορισμένοι από τους θανάτους ανθρώπων στην ταινία ήταν πραγματικοί.

Οι κατηγορίες δολοφονίας αποσύρθηκαν, όταν ο Deodato παρουσίασε τους φερόμενους ως νεκρούς ηθοποιούς στο δικαστήριο. Ωστόσο, καταδικάστηκε για κακοποίηση των ζώων, μια απόφαση που άλλαξε το 1984.

Η ταινία κυκλοφόρησε σε βιντεοκασέτα το 1982, ωστόσο ήταν σε πολλές χώρες υλικό παρανομίας. Τελικά δόθηκε άδεια και επανακυκλοφόρησε το 2001 με πέντε λεπτά κομμένο υλικό, και το 2011 κυκλοφόρησε ξανά, με όλες τις περικοπές εκτός από μια σκηνή 15 δευτερολέπτων που απεικόνιζε τον θάνατο ενός ζώου.

Ruggero Deodato: Πώς η πολιτική αναταραχή στην Ιταλία το '70 αποτέλεσε έμπνευση του σκηνοθέτη για την ταινία

Σύμφωνα με τον Deodato, η ταινία ήταν εμπνευσμένη από την εμπειρία της τρομοκρατίας στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970. «Ήταν η εποχή των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Κάθε βράδυ στην τηλεόραση υπήρχαν πολύ έντονες εικόνες ανθρώπων να σκοτώνονται ή να ακρωτηριάζονται. Και όχι μόνο δολοφονίες. Ενέτειναν τον εντυπωσιασμό των ειδήσεων μόνο και μόνο για να σοκάρουν τον κόσμο», είχε αναφέρει.

Μιλώντας στον Guardian το 2011, ο Ιταλός σκηνοθέτης υπερασπίστηκε τις σκηνές κακοποίησης των ζώων, λέγοντας: «Στα νιάτα μου, μεγαλώνοντας, περνούσα πολύ χρόνο κοντά σε ζώα και, επομένως, έβλεπα συχνά τη στιγμή του θανάτου τους. Ο θάνατος των ζώων, αν και αφόρητος -ειδικά σε μια σημερινή αστική νοοτροπία- συνέβαινε πάντα, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους χαρακτήρες της ταινίας ή το συνεργείο, τόσο στην ιστορία όσο και στην πραγματικότητα».

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Ruggero Deodato / Φωτογραφία: Wikipedia

Ποιος ήταν ο Ruggero Deodato: Ένας σκηνοθέτης με ευρεία γκάμα

Γεννημένος στην πόλη Ποτέντσα, ο Deodato εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε μια σειρά ιταλικών ταινιών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργιών του Sergio Corbucci, «Django» και «Ringo and His Golden Pistol».

Στη συνέχεια ανέλαβε πρώτο ρόλο και σκηνοθέτησε ένα εύρος από ταινίες, όπως κωμωδίες, περιπέτειες και μιούζικαλ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το αστυνομικό θρίλερ «Live Like a Cop, Die Like a Man», η ταινία τρόμου «The Last Cannibal World» και φυσικά το «Cannibal Holocaust».

Ακολούθησαν το θρίλερ «The House on the Edge of the Park», το σπλάτερ «Body Count» και το θρίλερ «The Washing Machine». Η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν στην ταινία του 2019 με τίτλο «Deathcember».