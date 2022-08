Πέθανε ο Ρόμπερτ Λουπόνε, ηθοποιός των «Sopranos» - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός των «Sopranos», Ρόμπερτ Λουπόνε, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Τον θάνατο του ηθοποιού γνωστοποίησε το MCC Theatre, στο οποίο ο Λουπόνε ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής. Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας τα τελευταία τρία χρόνια, όμως άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κοινότητα του MCC Theatre θρηνεί την απώλεια του πολυαγαπημένου και μοναδικά εμπνευσμένου συνεργάτη, συναδέλφου και αγαπητού φίλου μας, Μπομπ Λουπόνε, ο οποίος έζησε άφοβα και με μεγάλη περιέργεια, καλό χιούμορ, απεριόριστο πάθος και μεγάλη καρδιά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Λουπόνε έγινε γνωστός με τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά του HBO «The Sopranos», στον ρόλο του Bruce Cusamano.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Ρόμπερτ Λουπόνε

Ο Λουπόνε γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Νόρθπορτ της Νέας Υόρκης. Η μικρότερη αδερφή του είναι η ηθοποιός-τραγουδίστρια Patti Λουπόνε. Η προγιαγιά του ήταν η ισπανικής καταγωγής Ιταλίδα τραγουδίστρια όπερας Adelina Patti του 19ου αιώνα. Η πλευρά του πατέρα του προερχόταν από το Abruzzo, ενώ η πλευρά της μητέρας του είναι Σικελιανή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπαιδεύτηκε ως χορευτής και ήταν απόφοιτος του Juilliard School. Σπούδασε θέατρο στο HB Studio.

Για την ερμηνεία του ως Zach στο A Chorus Line (1976), ήταν υποψήφιος για το βραβείο Tony για τον καλύτερο ηθοποιό σε μιούζικαλ.

Ο Λουπόνε έπαιξε σε παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ αλλά και σε άλλα θέατρα.

Υπηρέτησε ως διευθυντής του MFA Drama Program στο The New School for Drama (Νέα Υόρκη) μέχρι την άνοιξη του 2011.

Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε στο The Sopranos ως Dr. Bruce Cusamano. Εμφανίστηκε στο Law & Order: Criminal Intent για δύο επεισόδια ως Nelson Broome (2003–2009), και στο Law & Order: Special Victims Unit για ένα επεισόδιο το 2004. Εμφανίστηκε επίσης στο All My Children τη δεκαετία του 1980.

Τη στιγμή του θανάτου του, ο Λουπόνε ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του, Βιρτζίνια. Είχε έναν γιο.