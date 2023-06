Νεκρός σε τροχαίο ο Αμερικανός ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς -Αυτοκίνητο παρέσυρε την μοτοσικλέτα του - iefimerida.gr

Ο ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς, αστέρας του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα, σε ηλικία 71 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το απόγευμα της Δευτέρας (12/6).

«Με μεγάλη θλίψη αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Τριτ Γουίλιαμς απεβίωσε απόψε στο Ντόρσετ του Βερμόντ μετά από θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είμαστε σοκαρισμένοι και πενθούμε πολύ αυτή τη στιγμή. Ο Τριτ ήταν γεμάτος αγάπη για την οικογένειά του, για τη ζωή του και για την τέχνη του, και ήταν πραγματικά κορυφαίος σε όλα αυτά. Ο Τριτ αγαπήθηκε πολύ και βαθιά από την οικογένειά του και όλους όσους τον γνώριζαν», ανέφερε η οικογένεια του σε ανακοίνωση της.

Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο με τον ηθοποιό

Η πολιτειακή αστυνομία του Βερμόντ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Γουίλιαμς τραυματίστηκε σοβαρά στο Ντόρσετ περίπου στις 16:53 το απόγευμα της Δευτέρας , όταν ένα SUV Honda έστριψε μπροστά του, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε σύγκρουση που έριξε τον Γουίλιαμς από τη μοτοσικλέτα Honda του 1986.

Οπως αναφέρει το NBCnews, μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Όλμπανι της Νέας Υόρκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του SUV, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, δεν συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τη σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε η αστυνομία.

Το βιογραφικό του Τριτ Γουίλιαμς

Ο Τριτ Γουίλιαμς γεννήθηκε στο Rowayton του Κονέκτικατ, από τους Μάριαν και Ρίτσαρντ Νόρμαν. Αποφοίτησε από το κολέγιο Franklin and Marshall της Πενσυλβάνια, όπου στην συνέχεια «βούτηξε» στον κόσμο του θεάτρου και της οθόνης, στην ηλικία των 20 ετών.

Την καριέρα του ως ηθοποιός την ξεκίνησε στην επιτυχία του Μπρόντγουεϊ «Grease» τη δεκαετία του 1970, για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντάνι Ζούκο. Όμως ο ρόλος που τον εκτόξευσε ήταν αυτός του χίπη George Berger, στην ταινία το «Hair», το 1979. Ο Γουίλιαμς είπε σε συνέντευξη του το 2011 ότι «το "Hair" ήταν η μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής μου».

Αυτό του άνοιξε την πόρτα για ρόλους σε αμέτρητες ταινίες, όπως το «1941» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το «Prince of the City» του Σίντνεϊ Λούμετ, το «Once Upon a Time in America» του Σέρτζιο Λεόνε και τη διασκευή του κλασικού «A Streetcar Named Desire» του Τένεσι Γουίλιαμς.

Ο Γουίλιαμς πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία του HBO «We Own This City», ένα δράμα για τη διαφθορά στη Βαλτιμόρη, το οποίο προβλήθηκε και μεταδόθηκε μέσω streaming αυτή την άνοιξη. Το 2016, έπαιξε τον ομώνυμο χαρακτήρα στην κινηματογραφική και streaming έκδοση του «The Congressman».

Στην τηλεοπτική του καριέρα, ο Γουίλιαμς είχε ρόλους στο «Law & Order» και στο «Blue Bloods», ενώ υποδύθηκε τον Dr. Andrew Brown στη σειρά «Everwood».

Συνολικά στην καριέρα του ο 71χρονος ηθοποιός είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 120 ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Γουίλιαμς περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του χρόνο πραγματοποιώντας πτήσεις, καθώς έγινε διπλωματούχος πιλότος και εκπαιδευτής. Παράλληλα λάτρευε την εξοχή, καθώς διατηρούσε κατοικία στο Βέρμοντ, κοντά σε δασική έκταση.

Τέλος, ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Pam Van Sant και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, την Έλινορ και τον Τζιλ.