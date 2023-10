Πέθανε ο ηθοποιός Burt Young σε ηλικία 83 ετών -Γνωστός για τον ρόλο του στο «Rocky» - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο ηθοποιός Burt Young, υποψήφιος για Όσκαρ και γνωστός για τον ρόλο του στις ταινίες Rocky.

Ο ηθοποιός απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, όπως δήλωσε την Τετάρτη (19/10) η κόρη του, Anne Morea Steingieser, με την αιτία θανάτου να μην έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Φωτογραφία: AP Photo

Οπως μεταφέρει ο Guardian, ο κατά κόσμον Gerald Tommaso DeLouise, γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 και αργότερα σπούδασε στο Actors Studio του Lee Strasberg. Στη συνέχεια έχτισε καριέρα υποδυόμενος κυρίως ιταλοαμερικανικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Rocky: Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό

Έμεινε περισσότερο στη μνήμη των σινεφίλ για τον ρόλο του ως Paulie Pennino στην ταινία Rocky του 1976, υποδυόμενος τον αλκοολικό χασάπη και φίλο του πρωταγωνιστή του Σιλβέστερ Σταλόνε, Rocky Balboa, όπου χάρισε στον Young μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου δευτεραγωνιστή.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, πρωταγωνιστής των ταινιών «Rocky» απέτινε φόρο τιμής στον πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Φωτογραφία: AP Photo

«Στον καλό μου φίλο Burt Young. Ήσουν ένας απίστευτος άνθρωπος και καλλιτέχνης, θα λείψεις πολύ σε μένα και στον κόσμο», έγραψε στο Instagram, αναρτώντας μια φωτογραφία τους, από τα γυρίσματα της ταινίας Rocky.

Η καριέρα του Young σε κινηματογράφο και τηλεόραση

Άλλες κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν οι ταινίες Chinatown, The Pope of Greenwich Village και Once Upon a Time in America. Έκανε επίσης πολλές guest εμφανίσεις στην τηλεόραση σε σειρές όπως MAS*H, The Rockford Files, Baretta και Law & Order.

Στα τελευταία του χρόνια, ο Young έγινε γνωστός ως ζωγράφος, με τα έργα του να εκτίθενται σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο.