Πέθανε η θρυλική Ραφαέλα Καρά -Η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια στα 78 της χρόνια | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Από τη ζωή έφυγε στα 78 της χρόνια η θρυλική Ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, Ραφαέλα Καρά.

«Η Ραφαέλλα μας άφησε. Έχει πάει σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπότητα, το αδιαμφισβήτητο γέλιο της και το εξαιρετικό ταλέντο της θα λάμψουν για πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Sergio Japino ανακοίνωσε το θλιβερό συμβάν. Η Ραφαέλα Καρά άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 16:20, «μετά από ασθένεια που επιτέθηκε στο σώμα της, στο τόσο μικροσκοπικό αλλά γεμάτο ενέργεια», όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ποια ήταν η Ραφαέλα Καρά

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, ευρύτερα γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ραφαέλα Καρά (ιταλ.: Raffaella Carrà), είναι Ιταλίδα παρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός γεννημένη στις 18 Ιουνίου 1943. Η Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Γεννήθηκε στη Μπολόνια και η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι "Tuca Tuca", σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni. Άλλες επιτυχίες της ήταν το "Tanti Auguri" (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο "Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur"), το "A far l'amore comincia tu" (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο "Do It, Do It Again"). H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan's Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.

To 1969-1970 γνωριζει την πραγματικη τηλεοπτικη επιτυχια με το σωου "Io Agata e tu" (με τους Nino Taranto και Nino Ferrer), όπου η Carrà λανσάρει ένα νέο τύπο, σύγχρονης και εκρηκτικής showgirl.

Το φθινοπωρο του ιδιου ετους τη βρισκει στο πλάι του Corrado στο Canzonissima όπου προκαλει σκάνδαλο με τον ακαλυπτο ομφαλό της ενόσω τραγουδάει για τους τίτλους της εκπομπής, την επιτυχία "Ma che musica maestro"! Την επόμενη χρονιά ξανά στο Canzonissima, λανσάρει το περιφημο "tuca" και τραγουδαει το "Chissà se va". Τη δεκαετία του 70 γινεται γνωστη και στην Ισπανια, και η επιτυχια των τραγουδιων της κάνει την ισπανικη τηλεοραση TVE να της προσφερει μια ολοδικη της εκπομπη "Η ώρα Raffaella".

