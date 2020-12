Πέθανε η Αγγλίδα ηθοποιός Μπάρμπαρα Γουίντσορ

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 83 ετών η Αγγλίδα ηθοποιός, Νταμ Μπάρμπαρα Γουίνσορ.

Η Γουίνσορ αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας (έπασχε μεταξύ άλλων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ) και απεβίωσε σε κέντρο φροντίδας του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της, Σκοτ Μίτσελ. Η Γουίνσορ έγινε γνωστή από τις εμφανίσεις της ως Πέγκι Μίτσελ στην σαπουνόπερα του BBC One «EastEnders». Για τον ρόλο της είχε κερδίσει το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού βρετανικής σαπούνοπερας το 1999, προτού αποχωρήσει από την σειρά το 2016 όταν σκοτώθηκε ο χαρακτήρας της.

Η Γουίντσορ ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός το 1954 παίζοντας μία μαθήτρια στο The Belles of St Trinian's. Μεταξύ άλλων υποψηφιότητα για το βραβείο BAFTA για την ταινία Sparrows Can't Sing (1963) και υποψηφιότητα για το βραβείο Tony για την παραγωγή του 1964 στο Broadway του Oh, What A Lovely War.

Στην προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε τρεις φορές, με τελευταίο τον Σκοτ Μίτσελ. Δεν έκανε παιδιά (προχώρησε σε 5 αμβλώσεις στην ζωή της) γιατί, όπως έλεγε, λόγω των ψυχολογικών της τραυμάτων (την είχε απορρίψει ο πατέρας της) δεν ήθελε να αποκτήσει και η ίδια.