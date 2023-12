ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 101 ετών ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Νόρμαν Λιρ -Πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 101 ετών άφησε ο εμβληματικός Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Νόρμαν Λιρ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Πρωτοπόρος της τηλεόρασης στις ΗΠΑ και «βασιλιάς» των κωμικών σειρών, ο Λιρ ήταν ο βασικός συντελεστής σειρών που έφεραν την επανάσταση στη μικρή οθόνη τις δεκαετίες του '70 και του '80. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του δεν σταμάτησε να αφηγείται «την αληθινή ζωή των Αμερικανών, όχι το ιδανικό ενός περιοδικού», υπογραμμίζουν οι συγγενείς του.

Γνωστός στις ΗΠΑ για τις επιτυχημένες κωμωδίες που υπέγραψε, όπως «The Jeffersons» και «All in the Family», ο εκλιπών θεωρήθηκε πρωτοπόρος της αμερικανικής τηλεόρασης, αγγίζοντας ευαίσθητα θέματα μέσω του γέλιου.

Οι τηλεοπτικές σειρές του ασχολήθηκαν με τον ρατσισμό, τη σεξουαλικότητα, τις ανισότητες ή ακόμα και τις πολιτικές διαφορές, προσφέροντας σε εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά μια ρεαλιστικότερη εικόνα της οικογενειακής ζωής.

«Στην αρχή, βρέθηκε λόγω των ιδεών του μπροστά σε κλειστές πόρτες και σε έλλειψη κατανόησης. Όμως, παρέμεινε προσηλωμένος στην πεποίθηση ότι η ''τρέλα της ανθρώπινης κατάστασης'' θα κάνει φανταστική τηλεόραση και τελικά τον άκουσαν», επισημαίνει η οικογένειά του σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Νόρμαν Λιρ υπήρξε ο πρώτος παραγωγός που παρουσίασε τακτικά στην αμερικανική τηλεόραση μια αφροαμερικανική οικογένεια, τους Έβανς, πρωταγωνιστές της σειράς «Good Times», η οποία προβλήθηκε από το 1974 στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Νόρμαν Λιρ τιμήθηκε με έξι βραβεία Emmy.

«Η ιστορία της τηλεόρασης μπορεί να χωριστεί σε δύο εποχές, την BN (ΠΝ) και την AN (ΜΝ): Before Norman (πριν από τον Νόρμαν) και After Norman (μετά τον Νόρμαν)», είχε δηλώσει το 2016 ο Αμερικανός σεναριογράφος και παραγωγός Φιλ Ρόζενταλ.