Το πάρτι του Τραμπ λίγο πριν το «ντου» των φανατικών οπαδών του στο Καπιτώλιο [βίντεο]

Σε εορταστική διάθεση ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα πριν από την εισβολή του μανιασμένου όχλου των οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Λίγο πριν ο Τραμπ ανεβεί στο βήμα, απ’ όπου εκφώνησε την εμπρηστική ομιλία του στην πλατεία Ellipse της Ουάσιγκτον, νότια του Λευκού Οίκου, ο μεγαλύτερος γιος του, Ντον τζούνιορ, ανήρτησε ένα βίντεο από τη σκηνή που είχε στηθεί δίπλα, το οποίο δείχνει τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, την κόρη του Ιβάνκα, τον άλλο γιο του, Έρικ, τον προσωπάρχη Μάρκ Μέντοους κι άλλους να παρακολουθούν εκστασιασμένοι από οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος των υποστηρικτών του και να χορεύουν με δυνατή μουσική.

