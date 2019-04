Παναγία των Παρισίων: Απείχε μόλις 15-30 λεπτά από την ολοκληρωτική καταστροφή

Η Παναγία των Παρισίων έφτασε «15 με 30 λεπτά» από την ολοκληρωτική καταστροφή, αποκάλυψαν οι γαλλικές αρχές, κάτι που απέτρεψαν με τη γενναιότητά τους οι πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες που ρίσκαραν τη ζωή τους, παραμένοντας μέσα στη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα «υδάτινο τείχος» ανάμεσα στις μαινόμενες φλόγες και τους δύο πύργους στη δυτική πρόσοψη, απέστρεψαν την ολοκληρωτική καταστροφή.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς- που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ αλλά και κύμα αλληλεγγύης, με συνέπεια να συγκεντρωθούν ήδη πάνω από 750 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση- ολοκληρώθηκε έπειτα από 15 ώρες.

Η Παναγία των Παρισίων σώθηκε, αλλά παραμένει ευάλωτη, δήλωσε ο Λοράν Νουνιέζ, υφυπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος εξήρε τους πυροσβέστες για τις ενέργειές τους. «Εσωσαν το κτίριο, αλλά φτάσαμε 15-30 λεπτά από την καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το βράδυ της Τρίτης στο τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι η Παναγία των Παρισίων θα αποκατασταθεί μέσα σε πέντε χρόνια.

Υποσχέθηκε μάλιστα, ότι θα γίνει πιο ωραία από ό,τι ήταν.

«Η ιστορία μας δεν σταματά ποτέ», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ υπογράμμισε ότι «θα βοηθήσουμε όλοι στην αποκατάσταση του ναού».

Η εικόνα της καταστροφής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στην Παναγία των Παρισίων αποτυπώνεται σε βίντεο από το εσωτερικό του καθεδρικού.



Ωστόσο, στη Γαλλία, οι γνώμες για τον χρόνο της αποκατάστασης, διχάζονται. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Στεφάν Μπερν, γνωστό για τις πολιτιστικές εκπομπές του στη γαλλική τηλεόραση, θα χρειαστούν «το ελάχιστο δέκα με είκοσι χρόνια», ξεκινώντας από την εκτίμηση των ζημιών μέχρι την πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Για τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως το καθάρισμα και το στέγνωμα του κτιρίου θα χρειαστεί επίσης χρόνος. Οι ειδικοί σημειώνουν πάντως ότι αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά, οι εταιρείες που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία μπορούν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση σχετικά γρήγορα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από τη βάση του ύψους 93 μ. κωδωνοστασίου και εξαπλώθηκε μέσω της οροφής. Οι 500 πυροσβέστες έδωσαν μάχη προκειμένου οι φλόγες να μην φτάσουν στους δύο πύργους.

Αν η φωτιά έφτανε στο ξύλινο πλαίσιο των πύργων όπου βρίσκονται οι καμπάνες- η μεγαλύτερη από τις οποίες ζυγίζει 13 τόνους- τότε εκείνες θα έπεφταν και πιθανόν θα προκαλούσαν την κατάρρευση αμφότερων των γοτθικών πύργων της Παναγίας των Παρισίων, σύμφωνα με τον Guardian.

Assessing the damage at Notre Dame Cathedral – in pictures: https://t.co/2xHFZcwYOp



“Charred debris litters the interior of the cathedral. Thankfully much of its stained-glass was not damaged” pic.twitter.com/Yx34sLJmWX