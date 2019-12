Πακιστάν: Εσχάτη των ποινών για τον πρώην δικτάτορα και πρόεδρο Μουσάραφ

Στην εσχάτη των ποινών καταδίκασε αντιτρομοκρατικό δικαστήριο στο Πακιστάν τον πρώην ηγέτη της χώρας (από το 2001 μέχρι το 2008) Περβέζ Μουσάραφ, για τις κατηγορίες της εσχάτης προδοσίας και της υπονόμευσης του Συντάγματος.

Ο στρατηγός Μουσάραφ είχε καταλάβει την εξουσία στο Πακιστάν με στρατιωτικό πραξικόπημα το 1999 ανατρέποντας την κυβέρνηση του Ναουάζ Σαρίφ, που είχε κατηγορηθεί για διαφθορά. Το 2007 ο Μουσάραφ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προκειμένου να παρατείνει τη θητεία του στην προεδρία. Οι δικαστές έκριναν ότι με αυτή του την κίνηση ο Μουσάραφ παραβίασε κατάφωρα το Σύνταγμα.

Στρατηγοί είχαν στα χέρια τους τα ηνία της εξουσίας περίπου το μισό διάστημα από την ανεξαρτησία του Πακιστάν το 1947, αλλά ο Μουσάραφ είναι ο πρώτος που καταδικάζεται.

Pervaiz Musharaf’s important message — recorded just now — he seems at a very very critical condition ! May Allah give him health pic.twitter.com/F5OqsFRWHS