«Υπόσχομαι να πηγαίνω σχολείο»! Τα «σπάει» το βιβλίο για παιδιά του Λεμπρόν Τζέιμς -Το μήνυμά του [βίντεο]

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε παιδικό βιβλίο και είναι τρισευτυχισμένος.

Μεγάλη χαρά έδωσε η είδηση στον ΛεΜπρον Τζέιμς το παιδικό βιβλίο «I PROMISE» το οποίο συνδημιούργησε με την εικονογράφο Νίνα Μάτα (Nina Mata), κάνοντας ντεμπούτο στην αγορά βρέθηκε στον κορυφή της λίστας ευπώλητων παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων των New York Times.

Η πρώτη υπόσχεση που δίνεται στο τρέιλερ για το βιβλιαράκι είναι «ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ… να πηγαίνω σχολείο», μια ευθεία αναφορά στα παιδικάτα του άσου των Λος Άντζελες Λέικερς. Δείτε το βιντεάκι για το βιβλίο

Το βιβλίο εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Harper Collins, στο περιοδικό Kirkus Review το χαρακτήρισαν «σοβαρό και ολόψυχο» και στο tweet του ο ΛεΜπρον Τζέιμς έπλεε σε πελάγη ευτυχίας:

«Τόσο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ!!!! Ουάου ουάου ουάου;. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ! Σημαίνει τόσα πολλά για τα παιδιά μου και τις οικογένειές τους στο @IPROMISESchool

Breaking: I Promise is officially a @nytimes BESTSELLER... at No. 1️⃣ for Children’s Picture Books! 🙌 pic.twitter.com/NVsAAP3ghW