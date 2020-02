«Γνωρίζατε ότι μιλάτε ελληνικά;» - 9 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας [βίντεο]

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας είναι η 9η Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο διάρκειας 1,5 λεπτού με το οποίο συμμετέχει στον εορτασμό η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών εμφανίζονται πολίτες διαφόρων χωρών, ηλικιών και επαγγελματικής απασχόλησης, που προφέρουν λέξεις στις γλώσσες τους και είναι ελληνικής προέλευσης.

Στόχος της καμπάνιας είναι να καταδείξει την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας μέσα από την ευρεία αντίληψη που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και όχι μόνο μεταξύ των ειδικών, για τη συμβολή της Ελληνικής στον γλωσσικό και πολιτισμικό εμπλουτισμό των ευρωπαϊκών και πολλών άλλων γλωσσών του πλανήτη.

«Το γνωρίζατε ότι μιλάτε ελληνικά;»

«Did you know you speak Greek?» (Γνωρίζατε ότι μιλάτε ελληνικά;) είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου βίντεο και το πρωτογενές υλικό απέστειλαν τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας που λειτουργούν στις Ελληνικές Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές.

Το βίντεο, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ έχει ήδη αναρτηθεί σε ιστοσελίδες Διπλωματικών Αρχών της Ελλάδας.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων είναι μια νεοσύστατη δομή στο υπουργείο Εξωτερικών που στόχο έχει τη συντονισμένη και στοχευμένη ανάδειξη της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά από δράσεις που προβάλλουν το νέο εξωστρεφές αφήγημα της Ελλάδας, όπως η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος «Ψηλαφίζοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά» (3/12/2019) για τις πρωτοβουλίες της χώρας μας όσον αφορά την πρόσβαση των ΑμεΑ στον πολιτισμό και η εκδήλωση «Χτίζοντας γέφυρες: Τα ελληνικά πανεπιστήμια ανοίγονται στον κόσμο» (24/1/2020) για την προβολή των αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η 9η Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, (ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού) καθιερώθηκε τον Απρίλιο του 2017 με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.