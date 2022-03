Οι Ρώσοι πλησιάζουν στο Κίεβο -Μάχες στα περίχωρα, οι Ουκρανοί λένε ότι διέλυσαν ρωσική φάλαγγα - iefimerida.gr

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ισχυρίζονται ότι κατατρόπωσαν ένα ρωσικό σύνταγμα και εξολόθρευσαν τον διοικητή του, συνταγματάρχη Α. Ζαχάροφ, στο Μπρόβαρι, βορειοανατολικά του Κιέβου, δήλωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

«Ο διοικητής του συντάγματος κατοχής, συνταγματάρχης Ζαχάροφ, εξουδετερώθηκε. Στη διάρκεια της μάχης στην περιοχή Μπρόβαρι της περιφέρειας του Κιέβου, η ρωσική ομάδα τακτικής μάχης του 6ου συντάγματος τανκ (Chebarkul) της 90ής μεραρχίας αρμάτων μάχης της Κεντρικής Διοίκησης υπέστη σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό», ανέφερε στο Twitter το ουκρανικό ΥΠΑΜ.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα ένα βίντεο από drone που καταγράφει την ουκρανική ενέδρα σε ρωσική στρατιωτική φάλαγγα, η οποία φαίνεται να υποχωρεί σε τοποθεσία περίπου 35 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου.

Η ρωσική φάλαγγα δέχθηκε πυρά του ουκρανικού πυροβολικού καθοδηγούμενα από drone, μια τακτική που έχει δοκιμαστεί προηγουμένως στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και τελευταία και στη Νιγηρία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διένειμαν και άλλα βίντεο που δείχνουν τι συνέβη μετά την επίθεση, καθώς και έναν αριθμό κατεστραμμένων στρατιωτικών οχημάτων.

Κατεστραμμένο ρωσικό άρμα μάχης στο Μπροβαρί της Ουκρανίας

Η Bellingcat, μια ομάδα ειδικών ερευνητών, λέει ότι εντόπισε τη γεωγραφική θέση της ουκρανικής ενέδρας σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή στον αυτοκινητόδρομο E095 που οδηγεί στο Κίεβο, ανατολικά της πρωτεύουσας όπου προσπαθούν να συγκεντρωθούν οι ρωσικές δυνάμεις πριν την επέλαση.

Ρωσικό θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού στις φλόγες μετά την ουκρανική ενέδρα στο Μπροβαρί κοντά στο Κίεβο.

Το βίντεο των 45' αποτελεί προϊόν μοντάζ των μαχών στο δρόμο, ενώ ακούγεται φωνή που φαίνεται να ανήκει σε Ρώσο διοικητή να αναφέρει στους ανωτέρους του την επίθεση και τον θάνατο του συνταγματάρχη. Ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης και ειδικός σε θέματα που αφορούν στη ρωσική πολεμική μηχανή, Ρομπ Λι, είπε στον Guardian ότι κατά τη γνώμη του οι εικόνες στο βίντεο δείχνουν «πολύ κακή τακτική» από μέρους των Ρώσων, με μια δύναμη σαφώς τοποθετημένη «σε μια προφανή λεωφόρο προσέγγισης».

Οι Ρώσοι σφίγγουν τη θηλιά στο Κίεβο – Ανελέητο σφυροκόπημα σε πολλές πλευρές

Οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν το Κίεβο από τα βορειοανατολικά και τα ανατολικά, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσουν την περικύκλωση της πρωτεύουσας, αλλά τα ουκρανικά αντιαρματικά όπλα τούς έχουν συγκρατήσει μέχρι στιγμής.

Βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας στήλες μαύρου καπνού υψώθηκαν το πρωί πάνω από το Skybyn, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το Κίεβο, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί.

Ουκρανοί στρατιώτες συγκεντρώνουν πολεμοφόδια από κατεστραμμένη ρωσική φάλαγγα / Φωτογραφίες: Γενικό Επιτελείο Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι οι αμυνόμενοι κατάφεραν να σταματήσουν την επίθεση στο Ιρπίν και να εξαπολύσουν αντεπίθεση σήμερα. «Η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο ουκρανικός στρατός αντεπιτέθηκε κοντά στο Κίεβο». Αναλυτές του Institute for the Study of War είπαν ότι είναι πλέον σε εξέλιξη η ρωσική αποστολή για την επίθεση στο Κίεβο.

«Κύριος στόχος των Ρώσων είναι η κατάληψη του Κιέβου. Η αποστολή τους από την πρώτη ημέρα ήταν να περικυκλώσουν το Κίεβο και να συνεχίσουν τις επιθέσεις και να ανατρέψουν την κυβέρνηση», δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Τα σχέδιά τους δεν υλοποιούνται χάρη στους δικούς μας που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Βιτάλι Κλίτσκο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει φύγει ο μισός πληθυσμός της πρωτεύουσας. «Κάθε δευτερόλεπτο κι ένας κάτοικος εγκαταλείπει το Κίεβο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας στους δύο κατοίκους του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη. Σήμερα, λίγο λιγότερο από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί», είπε στην ουκρανική τηλεόραση.

Οι Αρχές του Κιέβου έκαναν λόγο για πολλές επικίνδυνες διαδρομές εξόδου λόγω των σφοδρών βομβαρτδισμών πέραν της πρωτεύουσας, περιλαμβανομένου και του κύριου αυτοκινητόδρομου προς τα δυτικά με προορισμό το Ζιτομίρ και το Μακάριφ. Προειδοποίησαν ότι οι βόρειες διαδρομές είναι οι πλέον επικίνδυνες, περιλαμβανομένων των προαστίων Bucha, Ιρπίν και Χοστομέλ, ενώ κάνουν λόγο για διαρκείς μάχες γύρω από το Μπροβαρι, στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφεραν έχει προγραμματιστεί για σήμερα «εκκένωση μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις περιοχές Bucha, Ιρπίν, Χοστομέλ και Μποροντιάνκα», μετά τη χθεσινή περιορισμένη επιτυχία στην απομάκρυνση αμάχων από εκεί.