Ουκρανία: Κινηματογραφικές σκηνές στην απελευθέρωση των ομήρων από το λεωφορείο -Μίλησε με τον πρόεδρο Ζελένσκι ο δράστης

Η αστυνομία της Ουκρανίας απελευθέρωσε τους ομήρους που κρατούνταν σε ένα λεωφορείο στην πόλη Λουτσκ από ένοπλο ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών και υποστήριζε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα στην περιοχή.

«Όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν», έγραψε στο Facebook ο υφυπουργός Εσωτερικών Άντον Γερασένκο. Οι Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για 20 ομήρους που κρατούνταν επί ώρες στο λεωφορείο, σε αυτήν την πόλη των 200.000 κατοίκων που απέχει 400 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. Τελικά όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν μόνο 13.

Ο δράστης άφησε αρχικά μια ηλικιωμένη γυναίκα, έναν έφηβο και μια νεαρή κοπέλα, αφού μίλησε στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε η εκπρόσωπος της προεδρίας, Γιούλια Μέντελ. Οι υπόλοιποι δέκα απελευθερώθηκαν σε μια επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων και της αστυνομίας.

Ο ένοπλος παραδόθηκε. «Τελείωσε!», έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ στο Twitter, αναρτώντας μια φωτογραφία του δράστη, ξαπλωμένου στο έδαφος και δεμένου με χειροπέδες. «Δεν χάσαμε κανέναν», υπογράμμισε ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε ένα μήνυμά του στο Facebook.

Ο δράστης, ένας πρώην κρατούμενος σε φυλακές, πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών, εναντίον ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το λεωφορείο, ενώ πέταξε στον δρόμο έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και μια χειροβομβίδα, που όμως δεν εξερράγη. Υποστήριζε επίσης ότι είχε κρύψει σε άλλο σημείο μια βόμβα, την οποία μπορούσε να πυροδοτήσει από απόσταση.

Σύμφωνα με τον Γερασένκο, ο απαγωγέας τηλεφώνησε στην αστυνομία και δήλωσε ότι ονομάζεται Μαξίμ Πλοχόι, ένα ψευδώνυμο που σημαίνει «Μαξίμ, ο Κακός». Αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον Μαξίμ Κρίβοτς, 44 ετών, Ουκρανό πολίτη, που κατάγεται από την περιοχή του Όρενμπουργκ, στη Ρωσία, και έχει καταδικαστεί δύο φορές για απάτες, ληστείες και παράνομη κράτηση. Έχει περάσει 10 χρόνια σε ουκρανικές φυλακές.

standoff in Ukraine has ended with security forces freeing 13 hostages from a bus and detaining the gunman after hours of talksofficials



Pictures showed the gunman lying on the ground after his arrest in the city of Lutsk while video footage showed the hostages leaving the bus pic.twitter.com/Gd2KvlEr15