Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη από την Αζοφική -Μπήκαν στην πόλη, μάχες σώμα με σώμα - iefimerida.gr

Σφοδρή είναι η πολιορκία της Μαριούπολης, ενώ σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας σημειώνονται επιθέσεις του ρωσικού στρατού, ακόμα και κατά αμάχων.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ, δήλωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 100.000 άμαχοι θέλουν να φύγουν από τη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, όμως δεν μπορούν εξαιτίας της έλλειψης ασφαλών διαδρόμων που θα οδηγούν εκτός της πόλης, η οποία τελεί υπό πολιορκία.

Παράλληλα, ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν, επικαλούμενοι πληροφορίες από αξιωματούχους της αμερικανικής Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον μπει στη Μαριούπολη, μια πόλη ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τους Ρώσους.

Σκληρές μάχες μέσα στη Μαριούπολη, βομβαρδισμοί από την Αζοφική Θάλασσα

Ανώτερος αξιωματούχος της Άμυνας των ΗΠΑ είπε επίσης ότι σημειώνονται σκληρές μάχες μέσα και γύρω από τη Μαριούπολη. Η πόλη δέχεται πλέον βομβαρδισμό από πλοία στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο αξιωματούχος είπε ότι μερικά από τα πλοία μπορεί να είναι ναρκαλιευτικά και μερικά αμφίβια, αποβίβασης.

«Συνεχίζουμε να παρατηρούμε έναν αριθμό ρωσικών δυνάμεων μέσα στην πόλη της Μαριούπολης» είπε ο αξιωματούχος, και συμπλήρωσε: «Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον μερικοί από αυτούς είναι αυτονομιστικές δυνάμεις που ήρθαν από το Ντονμπάς. Οι Ουκρανοί μάχονται πολύ πολύ σκληρά, για να μην πέσει η Μαριούπολη».

Ένας τοπικός περιφερειάρχης στην Ουκρανία δήλωσε επίσης πως ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη Μαριούπολη και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι πυροβολούν αδιακρίτως κατά κατοικημένων περιοχών.

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο, δήλωσε ότι άμαχοι δέχονταν ρωσικά πυρά, πέραν των μαχητών της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ.

Μαριούπολη: Οι διασώστες δεν μπορούν να φτάσουν στο βομβαρδισμένο θέατρο εξαιτίας των επιθέσεων

Άμαχοι πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι σε ένα καταφύγιο βομβών κάτω από το κατεστραμμένο θέατρο στη Μαριούπολη.

Το θέατρο χτυπήθηκε από ρωσικές βόμβες την περασμένη εβδομάδα, με χιλιάδες άμαχους -ανάμεσά τους και παιδιά- να έχουν καταφύγει εκεί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας είπε τώρα ότι τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούν να πλησιάσουν το θέατρο εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 1.000 επιζώντες πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί.

Έλληνας πρόξενος: Η Μαριούπολη δεν υπάρχει πια

Σε ανάρτησή του, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη, περιγράφει τις δραματικές συνθήκες που αντιμετώπισε ο ίδιος αλλά και οι κάτοικοι της πόλης. Σύμφωνα με τον Μανώλη Ανδρουλάκη, πλέον είναι βέβαιο: η Μαριούπολη δεν υπάρχει πια.

Η ανάρτηση του Έλληνα προξένου:

«Όταν είδα τα κτήρια της Μαριούπολης να φλέγονται και να καταρρέουν, είπα ότι θα τα ξαναχτίσουν στο μέλλον. Όταν είδα τα βυθισμένα πλοία στο λιμάνι, σκέφτηκα ότι θα τα ανελκύσουν κάποια στιγμή, και νέα θα μπορούν να πλέουν στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Όταν όμως είδα χθες το θηριώδες και "ασχημούλικο" βιομηχανικό εργοστάσιο Azovstal να διαλύεται, κάτι άλλο με έπιασε. Το εργαστάσιο αυτό, όπως και το λιμάνι, ήταν η ζωή της πόλης. Ήταν τόπος εργασίας περίπου 40.000 εργαζομένων -από την εργατική τάξη θα έλεγαν κάποιοι- και λειτουργεί ανελλιπώς από τη δεκαετία του '30. Πριν λίγα χρόνια είχαν ανακοινωθεί επενδύσεις 6 δισ. για επεκτάσεις και περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Όπως και σε όλη τη Μαριούπολη, τη νέα πρωτεύουσα του Oblast (νομού), τα χρήματα που έπεσαν ήταν πάρα πολλά.



»Πλέον είναι βέβαιο, Mariupol is no more. Ελπίζω έστω να έχει διασωθεί το αυθεντικό διάταγμα της Αικατερίνης, στα ρωσικά και τα ελληνικά, που βρισκόταν στο μουσείο της πόλης, και με το οποίο οριζόταν η μετεγκατάσταση των Ελλήνων της Κριμαίας στην περιοχή. Έστω για να μας θυμίζει ότι κάποτε εκεί ήταν μία πόλη». 

Οι Ουκρανοί περνούν στην αντεπίθεση

Γύρω από το Μικολάιφ, εν τω μεταξύ, οι Ρώσοι φαίνεται να έχουν σταματήσει την προέλασή τους, καθώς φαίνεται να απωθούνται από τους Ουκρανούς υπερασπιστές της πόλης. Σημειώνεται επίσης μια ουκρανική αντεπίθεση γύρω από το Ίζιουμ, μια πόλη 75 μίλια νότια από το Χάρκοβο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι οι Ουκρανοί είναι «πλέον ικανοί να πάρουν πίσω έδαφος» από τους Ρώσους.

Βομβαρδισμένα κτίρια στη Μαριούπολη / Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει αντεπιθέσεις που κατέστησαν δυνατή, ιδίως στον νότο, την ανάκτηση εδαφών που είχαν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

Ο ουκρανικός στρατός «βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση», είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι «καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές που είχαν καταλάβει».

Ρουκέτες κατέστρεψαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντνίπρο

Το απόγευμα έγινε γνωστό πως ρουκέτες κατέστρεψαν σήμερα έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντροανατολική περιοχή Ντνίπρο της Ουκρανίας, σκοτώνοντας ένα άτομο, προκάλεσαν παράλληλα ζημιές σε σιδηροδρομικές ράγες, σε βαθμό που να εμποδίσουν τη διέλευση αμαξοστοιχιών επ' αόριστον, δήλωσε ο κυβερνήτης, Βαλεντίν Ρεζνισέκνκο.

Οι πύραυλοι έπληξαν έναν σταθμό της πόλης Πάβλογκραντ, περίπου 60 χλμ. ανατολικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα, σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός πολυώροφου κτιρίου στο Κίεβο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πολλά τέτοια τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη-«καμικάζι» έπληξαν ένα κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, στα βορειοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι διασώστες ανέσυραν τουλάχιστον έναν νεκρό, που φορούσε στρατιωτική στολή, από το επταώροφο κτίριο, απ’ όπου υψωνόταν ακόμη καπνός.

Το βομβαρδισμένο Κίεβο / AP Photo/Vadim Ghirda

Στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο είπαν ότι επρόκειτο για επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένα εκ των οποίων καταρρίφθηκε. Τα συντρίμμια του, δύο μεταλλικά κομμάτια μήκους περίπου ενός μέτρου, ήταν ορατά στο έδαφος, κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Ένας αξιωματικός της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, που ρωτήθηκε επί τόπου, είπε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε με αεροπλάνα τύπου Orlan και ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ προκλήθηκε και πυρκαγιά.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν», διαβεβαίωσε εξάλλου ο ίδιος αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και αύριο το πρωί στο Κίεβο έχει επιβληθεί καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πυραυλικό πλήγμα εναντίον ενός εμπορικού κέντρου, όπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά.

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν νοσοκομείο παίδων στο Χάρκοβο

Ένα νοσοκομείο παίδων στην περιοχή του Λουχάνσκ έγινε στόχος των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Από το νοσοκομείο αυτό απομακρύνθηκαν επτά παιδιά και 15 ενήλικοι, μεταξύ των οποίων και γιατροί, όταν η οροφή τυλίχτηκε στις φλόγες. Το νοσοκομείο βρίσκεται στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα νοσοκομείο της Ουκρανίας γίνεται στόχος ρωσικών επιθέσεων. Η πιο σοκαριστική ως τώρα ήταν η επίθεση σε μαιευτήριο της Μαριούπολης, στις 9 Μαρτίου.

Χάρκοβο: Σχολείο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσικό βομβαρδισμό

Ένα σχολείο στο Χάρκοβο καταστράφηκε από βομβαρδισμούς ρωσικών δυνάμεων, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης. Η επίθεση με ρουκέτες στο σχολείο φέρεται να σημειώθηκε νωρίτερα, ωστόσο έγινε τώρα γνωστή, μέσω ανάρτησης που συνοδεύεται από βίντεο που απεικονίζει την καταστροφή αυτή.

Σήμερα, η Ουκρανία ανέφερε πως μέχρι τις 22 Μαρτίου στη χώρα έχουν σκοτωθεί 117 παιδιά και έχουν τραυματιστεί 155 από ρωσικές επιθέσεις, ενώ υπάρχουν επίσης καταγγελίες για «παιδομάζωμα».

Χερσώνα: Ρώσοι στρατιώτες διαλύουν με δακρυγόνα διαδήλωση Ουκρανών

Σε ένα νέο βίντεο που βγαίνει στη δημοσιότητα από τη Χερσώνα, φέρεται να απεικονίζονται ρωσικές δυνάμεις να ρίχνουν δακρυγόνα σε ειρηνικούς διαδηλωτές. Έχει σημειωθεί ακόμα μία τέτοια περίπτωση στην πόλη αυτή, στην οποία μάλιστα έχει αναφερθεί και χρήση αυτόματων όπλων, χωρίς ωστόσο θύματα.

Δείτε το βίντεο:

Δέκα νοσοκομεία καταστράφηκαν από τη ρωσική εισβολή

Ο υπουργός Υγείας της Ουκρανίας, Βίκτορ Λιάσκο, δήλωσε ότι 10 νοσοκομεία έχουν πλέον καταστραφεί ολοσχερώς από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ενώ σημείωσε ότι άλλα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να ανεφοδιαστούν με φάρμακα και προμήθειες εξαιτίας των συγκρούσεων που σημειώνονται κοντά τους.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Βίκτρο Λιάσκο είπε ότι τα τεστ για COVID πραγματοποιούνται μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μάχες και αυτό περιπλέκει τις προσπάθειες παρακολούθησης της νόσου.

Αμερικανός αξιωματούχος: Έχουμε αποδείξεις πως η Ρωσία χτυπά μη στρατιωτικές υποδομές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «σαφείς αποδείξεις» ότι οι ρωσικές δυνάμεις «σκόπιμα έχουν βάλει στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές, νοσοκομεία, καταφύγια», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με το CNN.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δει «ενδείξεις συμπεριφοράς στο έδαφος από ρωσικές δυνάμεις που θα συνιστούσαν επίσης εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «βοηθά στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων» σε πολλαπλές συνεχιζόμενες έρευνες για το εάν η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου, είπε ο αξιωματούχος.

«Η κυβέρνηση πρόκειται να βοηθήσει στην παροχή στοιχείων στις πολλαπλές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα στοιχεία ότι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου μέσω αυτών των αδιάκριτων και σκόπιμων επιθέσεων σε στόχους αμάχων και στον λαό της Ουκρανίας», είπε.