Ουαλία: Αναφορές για συντριβή αεροσκάφους -Σε εξέλιξη έρευνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές τις τελευταίες ώρες, μετά από τις αναφορές ότι ένα αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στις ακτές της Ουαλίας.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ελικόπτερο της ακτοφυλακής ερευνά την περιοχή γύρω από το νησί Puffin, κοντά στο νησί Anglesey. Η βρετανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως δέχθηκε κλήση για βοήθεια και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι έρευνες. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας, δήλωσε: «Δεχτήκαμε κλήση στις 12:59 για συντριβή μικρού αεροσκάφους στην περιοχή. Τώρα συντονίζουμε την επιχείρηση κοντά στο νησί Πάφιν». Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό, πόσοι άνθρωποι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Multi agency operation underway at sea off Anglesey coast following report of incident involving light aircraft @RNLI @NWPolice @BeaumarisRNLI @MoelfreLifeboat pic.twitter.com/aTVDMm4zBk