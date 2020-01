Συναγερμός στην Οτάβα: Eνας νεκρός και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε στην Οτάβα του Καναδά, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τρεις να μεταφερθούν τραυματίες στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 08:00 τοπική ώρα σε κεντρικό σημείο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ένα άτομο έχασε τη ζωή του ενώ τρία ακόμα, μεταξύ τους και ένα παιδί, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με «σοβαρά τραύματα».

UPDATE: Police say 1 person is confirmed dead from a morning shooting in downtown Ottawa. In all, 3 injured people were taken to hospital. They believe this is a targeted shooting. The suspect is not in custody at this point but police are not considering this an active shooting. pic.twitter.com/SxdYeAVcaa