Βγήκε από το λιμάνι της Αττάλειας το «Oruc Reis» -Δείτε πού βρίσκεται το τουρκικό πλοίο - iefimerida.gr

Αφού τον Σεπτέμβριο η Τουρκία είχε προαναγγείλει νέες έρευνες με το «Oruc Reis», τώρα φαίνεται ότι το πλοίο βγήκε από το λιμάνι της Αττάλειας.

Δεν είναι γνωστή η ακριβής κατεύθυνση του τουρκικού ερευνητικού πλοίου, ωστόσο, για την ώρα, περίπου στις 22:30 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τετάρτης καταγράφεται στην ιστοσελίδα «Marine Traffic» να κινείται νοτιοανατολικά με ταχύτητα 10 κόμβους.

Δείτε το στίγμα του «Oruc Reis» στις 22:12 της Τετάρτης, όπως καταγράφηκε στο «Marine Traffic»:

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι της Αττάλειας από τις αρχές της εβδομάδας, αφού απέπλευσε από τη Θάλασσα του Μαρμαρά και πέρασε από το Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας από 25 Σεπτεμβρίου έως 24 Μαρτίου 2023 για τη διεξαγωγή ερευνών.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε πει πως το «Oruc Reis» ξαναβγαίνει «εντός του μήνα» στη θάλασσα για έρευνες.

Το ερευνητικό πλοίο αυτή τη φορά θα είναι πιο εξελιγμένο και ικανό να πραγματοποιήσει τρισδιάστατες έρευνες, σύμφωνα πάντα με τον Τούρκο υπουργό.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

TURNHOS N/W : 0896/22

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

36 43.22 N - 031 07.42 E

36 48.70 N - 031 13.95 E

36 47.70 N - 031 20.45 E

36 45.55 N - 031 22.75 E

36 42.80 N - 031 32.02 E

36 38.38 N - 031 39.85 E

36 35.18 N - 031 48.32 E

36 32.25 N - 031 58.57 E

36 31.15 N - 031 59.12 E

36 31.43 N - 032 00.77 E

35 57.83 N - 032 28.27 E

35 43.90 N - 032 06.47 E

36 02.78 N - 031 49.88 E

35 55.90 N - 031 39.28 E

36 18.10 N - 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.