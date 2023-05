Η πιο «τρελή» ορκωμοσία δημάρχου που έγινε ποτέ -Με Metallica και... Star Trek [βίντεο] - iefimerida.gr

Υπό τους ήχους των Metallica και με φράσεις στη γλώσσα «Κλίνγκον» του θρυλικού Star Trek έγινε η ορκωμοσία του νέου δημάρχου του Πόρτσμουθ.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος των Εργατικών Τομ Κόουλς έγινε ο ανώτατος άρχοντας της πόλης, αλλά δεν επιθυμούσε κάτι συμβατικό για την τελετή ορκωμοσίας στο νέο του αξίωμα.

«Λατρεύω τη heavy metal, είναι υπέροχο τραγούδι», είπε ο νέος δήμαρχος του Πόρτσμουθ

Κατά την είσοδό του, ο Κόουλς - που σημειωτέον φορούσε κανονικά την προβλεπόμενη επίσημη ενδυμασία - περπάτησε με τη μουσική συνοδεία των Metallica και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Eye Of The Beholder» του 1988, από το τέταρτο άλμπουμ τους «…And Justice For All».

Μιλώντας στο BBC, είπε πως επέλεξε «αυτό που του άρεσε» και πως έλαβε «πολύ θετικά σχόλια». «Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, είμαι μεγαλός οπαδός της heavy metal», σημείωσε.

Τα... ιδιαίτερα στοιχεία της τελετής όμως δεν τελείωσαν εκεί, καθώς ο Κόουλς επέλεξε να χρησιμοποιήσει και τη «γλώσσα των Κλίνγκον», κατά τον λόγο του. «Ήταν μακρύς ο δρόμος για να φτάσω εδώ και είναι τιμή που στέκομαι ενώπιόν σας ως δήμαρχος» είπε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων.

