Αγιά Σοφιά: Καταπέλτης ο Νομπελίστας Ορχάν Παμούκ - «Είναι σαν να λέμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος»

Παρέμβαση για το ζήτημα της Αγιάς Σοφιάς, η οποία πλέον και με τη «βούλα» μετατρέπεται από μουσείο σε τζαμί έκανε με δήλωσή του στο BBC ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006 Τούρκος συγγραφέας, Ορχάν Παμούκ.

«Το να μετατρέψουμε την Αγιά Σοφιά σε τζαμί είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς, δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος», τόνισε στη λιτή του δήλωση ο Ορχάν Παμούκ στην ανταποκρίτρια του BBC, Orla Guerin.



"To convert it back to a mosque is to say to the rest of the world unfortunately we are not secular anymore" - Orhan Pamuk, Turkey's Nobel prize-winning author tells BBC.