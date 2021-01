Εξαλλος ο Τραμπ με τους σταρ που θα πάνε στην ορκωμοσία Μπάιντεν -Στη δική του δεν είχε πάει κανείς

Έξω φρενών είναι ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή ο διάδοχός του στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατάφερε να προσελκύσει πρωτοκλασάτους αστέρες της σόουμπιζ για την αυριανή τελετή ορκωμοσίας του, σε αντίθεση με τη δική του πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ, που θα φύγει αξημέρωτα από τον Λευκό Οίκο φέρεται να έχει οργιστεί, σύμφωνα με την Washington Post, με την παρέλαση μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ και του πενταγράμμου, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, η Lady Gaga, ο Τομ Χανκς και το αστέρι της country μουσικής, Γκαρθ Μπρούκς στην τελετή του Μπάιντεν, που έχει καλέσει τον κόσμο να παρακολουθήσει από τους δέκτες των τηλεοράσεων και διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.

Lady Gaga, Τζένιφερ Λόπεζ και Τομ Χανκς θα δώσουν το παρών στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν / Φωτογραφίες: ΑΡ



Πριν από τέσσερα χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ έψαχνε κόσμο για την δική του ορκωμοσία, είχε προσφέρει μισό εκατ. δολάρια στον ράπερ 50 Cent  απλώς και μόνον για να παραστεί και τελικά εξασφάλισε τη συμμετοχή των τραγουδιστών της country Τόμπι Κιθ, Λι Γκρίνγουντ, των συγκροτημάτων 3 Doors Down, The Piano Guys, The Frontment of Country, ενώ του γύρισαν την πλάτη μεταξύ άλλων οι Έλτον Τζον και Σάρλοτ Τσερτς. O Mπαράκ Ομπάμα, αντίθετα, δεν είχε δυσκολευτεί να βρει πρωτοκλασάτα ονόματα για τη δική του τελετή, όπως η Μπιγιονσέ, οι U2, ο Στίβι Γουόντερ και ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Πηγή ανέφερε στη Washington Post ότι παρά το χάος των τελευταίων εβδομάδων της θητείας του ο Τραμπ βρήκε το χρόνο να οργιστεί με την παρέλαση αστέρων στην τελετή του Μπάιντεν. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν θα παραστεί, όπως έχει καταστήσει σαφές στην ορκωμοσία του Μπάιντεν, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1869, που σνομπάρει τον διάδοχό του. Ο Τραμπ θα φύγει νωρίς το πρωί από τον Λευκό Οίκο και την Ουάσιγκτον, ενώ συνεργάτες του ετοιμάζουν αποχαιρετιστήρια τελετή στην αεροπορική βάση Άντριους. Συνήθως οι απερχόμενοι πρόεδροι παρίστανται στις τελετές ορκωμοσίας στο Καπιτώλιο και συνοδεύονται από τους διαδόχους σ’ ένα ελικόπτερο που τους μεταφέρει στην αεροπορική βάση έξω απ’ την Ουάσιγκτον, όπου σταθμεύουν το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κι άλλα κρατικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Φορτηγό μεταφορικής εταιρείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα / Φωτογραφία: ΑΡ

Ο Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει τι προτίθεται να κάνει, αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα μετακομίσει στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, την ίδια πολιτεία όπου αναμένεται να μετακομίσουν η μεγαλύτερη κόρη του Ιβάνκα κι ο σύζυγός της, ο Ντον τζούνιορ με τη φίλη του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η 27χρονη κόρη του Τραμπ, Τίφανι.