Οργή Πομπέο για την νέα επίθεση με ρουκέτες στο Ιράκ- «Θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους»

Οργισμένος ο Μάικ Πομπέο, σχολίασε τις νέες επιθέσεις σε στρατιωτική βάση των Αμερικανών στο Ιράκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε αγανακτισμένος από την νέα επίθεση η οποία ήρθε παρά το γεγονός ότι το Ιράν τις τελευταίες ημέρες εκπέμπει μηνύματα κατευνασμού. Ο Πομπέο έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Αυτές οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ από οργανώσεις που δεν είναι πιστές στην ιρακινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσουν». Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ απαίτησε ακόμη η κυβέρνηση στη Βαγδάτη να φροντίσει οι «υπεύθυνοι» για αυτή την «επίθεση εναντίον του ιρακινού λαού» να «λογοδοτήσουν» για τις πράξεις τους.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.