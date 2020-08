Λάβρος Ομπάμα κατά Τραμπ: «Ριάλιτι σόου» η προεδρία του -Θα καταστρέψει τη δημοκρατία για να νικήσει

Σφοδρά πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Μπαράκ Ομπάμα στην ομιλία του στο Συνέδριο των Δημοκρατικών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου θα έκανε τα πάντα για να νικήσει στις εκλογές, έστω κι αν αυτό σημαίνει την καταστροφή της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ενα 24ωρο μετά την επίθεση του Τραμπ κατά της κυβέρνησης Ομπάμα, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους ο νυν ένοικος του Λευκού Οίκου δεν πρέπει να επανεκλεγεί, σκιαγραφώντας μια ζοφερή εικόνα σε περίπτωση που εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι θα διαλύσει τη δημοκρατία μας, αν αυτό χρειάζεται για να νικήσει», τόνισε στην 20λεπτη ομιλία του σε μια άνευ προηγουμένου κατακεραύνωση εν ενεργεία προέδρου από προκάτοχό του. «Επί σχεδόν τέσσερα χρόνια δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να εργαστεί (…), κανένα ενδιαφέρον να αντιμετωπίσει την προεδρία ως κάτι άλλο εκτός από ένα ριάλιτι σόου το οποίο μπορεί να εκμεταλλευθεί για να κερδίσει την προσοχή που επιθυμεί», κατήγγειλε ο Ομπάμα, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τεμπέλη, επικίνδυνο και διεφθαρμένο» και κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, ότι διέταξε να πετάξουν δακρυγόνα σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ότι είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του.

«Ηλπιζα για το καλό της χώρας μας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επεδείκνυε έστω και λίγο ενδιαφέρον να λάβει στα σοβαρά τον ρόλο του. Αλλά δεν το έκανε ποτέ», είπε ο Ομπάμα, τονίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκανε κατάχρηση της τεράστιας εξουσίας του για να βοηθήσει εαυτόν και φίλους. Ενώ έπλεξε το εγκώμιο του πρώην αντιπροέδρου του, Μπάιντεν, λέγοντας: «Επί οκτώ χρόνια ο Τζο ήταν ο τελευταίος που έφευγε από το δωμάτιο όταν έπρεπε να λάβω μια μεγάλη απόφαση. Με έκανε καλύτερο πρόεδρο και έχει τον χαρακτήρα και την απαιτούμενη εμπειρία για να μας κάνει μια καλύτερη χώρα».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, πέρασε στην αντεπίθεση κατά του Ομπάμα με ένα ξέσπασμα στο Twitter, υποστηρίζοντας ότι ο προκάτοχός του «κατασκόπευε την εκστρατεία μου και τον έπιασαν στα πράσα!». «Γιατί αρνήθηκε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Αργού Τζο προτού να τελειώσουν όλα κι ακόμα και τότε καθυστέρησε; Γιατί προσπάθησε να τον πείσει να μη θέσει υποψηφιότητα;».

WHY DID HE REFUSE TO ENDORSE SLOW JOE UNTIL IT WAS ALL OVER, AND EVEN THEN WAS VERY LATE? WHY DID HE TRY TO GET HIM NOT TO RUN?