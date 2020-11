Ομπάμα: Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει πόσο βαθιά διχασμένες είναι οι ΗΠΑ

Το αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών, όπου οι δύο μονομάχοι απέσπασαν πάνω από 70 εκατ. ψήφους έκαστος, δείχνει πόσο βαθιά διχασμένες παραμένουν οι ΗΠΑ, τόνισε ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μπαράκ Ομπάμα.

Μιλώντας στο CBS εν αναμονή της κυκλοφορίας αύριο στις ΗΠΑ του πρώτου τόμου των απομνημονευμάτων του με τίτλο “A Promised Land” («Γη της Επαγγελίας), ο Ομπάμα τόνισε ότι η έκβαση των εκλογών «λέει ότι παραμένουμε βαθιά διχασμένοι. Έχει πολύ ειδικό βάρος η δύναμη της εναλλακτικής θεώρησης του κόσμου, που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, που αυτοί οι ψηφοφόροι παρακολουθούν». Και πόσο τον ανησυχεί αυτό; Πολύ, απάντησε, αφού «είναι πολύ δύσκολο για τη δημοκρατία μας να λειτουργήσει αν λειτουργούμε στη βάση εντελώς διαφορετικών συνόλων γεγονότων».

Ο Ομπάμα υπεραμύνθηκε της απόφασής του να συμμετάσχει ενεργά  στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του και νυν εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν, υπογραμμίζοντας ότι αν και άλλοι πρώην πρόεδροι το απέφευγαν, οι συνθήκες αυτή τη φορά το επέβαλαν. «Δεν το προτιμώ να βγαίνει εκεί έξω», είπε. «Νομίζω, όμως, ότι εν προκειμένω βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου συγκεκριμένες νόρμες, συγκεκριμένες εξαιρετικά σημαντικές αξίες, δέχθηκαν επίθεση. Κι ήταν σημαντικό για μένα, ως πολιτικό που υπηρέτησε τη χώρα από εκείνο το πόστο, να υπογραμμίσω απλά στους πολίτες ότι “αυτό δεν είναι φυσιολογικό”».

Σε μια άλλη συνέντευξη στην εκπομπή “60 Minutes” του CBS ο Ομπάμα εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί καλπονοθείας, τονίζοντας ότι όσα υποστηρίζονται θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία. «Ποτέ δεν θα αποδεχόμασταν να συμπεριφερθούν τα παιδιά μας μ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι; Αν οι κόρες μου σε οποιονδήποτε διαγωνισμό στύλωναν τα πόδια και μετά κατηγορούσαν την άλλη πλευρά ότι έκλεψε, ενώ έχασαν, χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη, θα τις κατσαδιάζαμε», είπε.

