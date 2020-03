Ολυμπιακοί Αγώνες: Εφτασε στην Ιαπωνία η φλόγα μέσα σε σχεδόν άδειο αεροπλάνο [βίντεο]

Στην Ιαπωνία βρίσκεται η ολυμπιακή φλόγα μετά το ταξίδι της από την Ελλάδα, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Αν και ακόμη είναι υπό αμφισβήτηση το αν θα διεξαχθούν κανονικά, οι Γιαπωνέζοι παρά την εξάπλωση του κορωνοϊού και στην χώρα τους, συνεχίζουν κανονικά τον προγραμματισμό τους, λέγοντας πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η φλόγα έφτασε τα ξημερώματα (Ελλάδας) στην στρατιωτική βάση της Ματσουσίμα, κοντά σε περιοχή που χτυπήθηκε από το τσουνάμι του φονικού σεισμού του 2011 με τα 9 Ρίχτερ. Η επίσημη τελετή έναρξης της λαμπαδηδρομίας, θα γίνει στην Φουκουσίμα στις 26 Μαρτίου.

The Olympic flame has landed in Japan. 🇯🇵 #Tokyo2020



Olympic medallists 🥇 Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.



With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH