Όλα τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ μποϊκοτάρουν τη Ρωσία - iefimerida.gr

Η Paramount Pictures είναι το τελευταίο στούντιο του Χόλιγουντ που διακόπτει την κυκλοφορία επερχόμενων ταινιών στη Ρωσία μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία.

«Καθώς γινόμαστε μάρτυρες της συνεχιζόμενης τραγωδίας στην Ουκρανία, αποφασίσαμε να διακόψουμε την κινηματογραφική κυκλοφορία των επερχόμενων ταινιών μας στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των The Lost City και Sonic the Hedgehog. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσων πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του στούντιο.

Σε ανάλογες κινήσεις προχώρησε την Τρίτη και η Universal κάτι που σημαίνει ότι τα πέντε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ έκοψαν επίσημα τις ταινίες τους από τη Ρωσία. Στην περίπτωση της Universal θεωρήθηκε μια εύκολη απόφαση καθώς δεν είχε προγραμματισμένη κάποια μεγάλη κυκλοφορία μέχρι το «Ambulance» του Michael Bay τον Απρίλιο.

«Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία η Universal Pictures έχει διακόψει τις προγραμματισμένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες στη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Universal Pictures το απόγευμα της Τρίτης.

Μεγάλα blockbuster δεν θα κάνουν πρεμιέρα στη Ρωσία

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Disney, η Sony και η Warner Bros ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε νέες ταινίες όπως το «Turnig Red», το «Morbius» και το «The Batman» να προβληθούν σε ρωσικές κινηματογραφικές αίθουσες. Προς το παρόν αρκετοί τίτλοι του Χόλιγουντ που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του «Uncharted» της Sony και του «Death on the Nile» της Disney θα συνεχίσουν να προβάλλονται κανονικά μέχρι το τέλος της συμφωνημένης περιόδου.

Η Ρωσία δεν είναι μια περιοχή που θεωρείται παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο Box Office, αλλά τα πρόσφατα blockbusters μεγάλου προϋπολογισμού σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στη χώρα. Για παράδειγμα το Spider Man: No Way Home απέφερε 44 εκατομμύρια δολάρια και το Venom: Let There Be Carnage, συγκέντρωσε 32 εκατομμύρια δολάρια καθιστώντας τη Ρωσία τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την ταινία μετά τη Βόρεια Αμερική. Το «Uncharted» και το «Death on the Nile», οι δυο νεότερες κυκλοφορίες του Χόλιγουντ στη Ρωσία, επέφεραν 9 και 6,7 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Από την πλευρά του ένας άλλος «μεγάλος παίκτης» στον χώρο του θεάματος, το Netflix, δήλωσε ότι δεν θα μεταδίδει τα 20 ρωσικά προπαγανδιστικά κανάλια που θα μπορούσε να υποχρεωθεί να φιλοξενεί με βάση τη ρωσική νομοθεσία.

Όλα τα στούντιο δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και με βάση αυτές θα παίρνουν τις αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους στη Ρωσία.