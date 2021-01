Οικογένεια στο Τέξας με ανοσμία λόγω του κορωνοϊού λίγο έλειψε να καεί ζωντανή στο σπίτι της

Λίγο έλειψε να καεί ζωντανή μια οικογένεια στο Τέξας, τα μέλη της οποίας είχαν χάσει την όσφρησή τους λόγω του κορωνοϊού και δεν μπορούσαν να μυρίσουν τους καπνούς από τις φλόγες που είχαν τυλίξει το σπίτι τους.

Η 17χρονη Μπιάνκα Ριβέρα ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας, που δεν είχε κολλήσει τον κορωνοϊό και δεν είχε πάθει ανοσμία και η οποία αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και σήμανε συναγερμό. «Άρχισα να μυρίζω καμένο πλαστικό και τότε πετάχτηκα πάνω κι έτρεξα έξω απ’ το δωμάτιό μου», είπε στο τοπικό δίκτυο KWTX. «Δυσκολεύτηκα να περάσω από το διάδρομο επειδή ήταν γεμάτος με καπνούς». Η κοπέλα ειδοποίησε τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας και τους βοήθησε να βγουν τρέχοντας απ’ το σπίτι. «Αντιλήφθηκα ότι έπρεπε να τους ξυπνήσω. Άνοιξα την πίσω πόρτα του σπιτιού και τους έβγαλα έξω έναν-έναν».

Όπως είπε η 17χρονη, την ώρα εκείνη που η φωτιά μαινόταν στο σπίτι της στο Γουάκο του Τέξας δεν σκέφτηκε μήπως τραυματιστεί ή καεί, αφού προτεραιότητά της ήταν να σώσει τους δικούς της. «Ήθελα απλώς να τους βγάλω ζωντανούς. Αυτό μόνον ήθελα. Δεν θεωρώ ηρωίδα τον εαυτό μου», είπε. Το παρ’ ολίγον μοιραίο περιστατικό συνέβη στις δύο τα χαράματα της περασμένης Παρασκευής με την πυροσβεστική να υποστηρίζει πως από τύχη δεν θρήνησαν θύματα. «Αυτή η οικογένεια είναι τυχερή που είναι ζωντανή», σχολίασε στο Twitter η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γουάκο, υπενθυμίζοντας σε κάθε ιδιοκτήτη και ένοικο σπιτιού να βεβαιωθεί πως λειτουργούν τα συστήματα πυρανίχνευσης.

3 with COVID-19 owe lives to girl, 17, who smelled smoke from early-morning fire - This family is lucky to be alive. ⁦⁦@WacoTXFire⁩ would like to remind everyone to make sure you have working smoke alarms in your home. #SmokeAlarms https://t.co/CGpnow1Le4