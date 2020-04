O Μπόρις Τζόνσον στην εντατική: Τι δείχνουν οι μέχρι τώρα έρευνες για την εξέλιξη των σοβαρότερων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον εισήχθη στην εντατική καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του λόγω της Covid-19, πυροδοτώντας ανησυχία στη χώρα, αλλά τι δείχνουν οι έως τώρα έρευνες για την πορεία του σοβαρότερων περιπτώσεων όσων έχουν μολυνθεί με το νέο κορωνοϊό;

Ενώ το 80% όσων νοσούν από την Covid-19, που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και δεν χρειάζονται νοσηλεία, τα σοβαρότερα περιστατικά μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που θυμίζουν πνευμονία και κατάρρευση του αναπνευστικού συστήματος. Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων σε ορισμένους ασθενείς τοποθετείται αναπνευστήρας, που τους επιτρέπει να αναπνέουν. Ο εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ο 55χρονος πρωθυπουργός δεν έχει διασωληνωθεί χαρακτηρίζοντας «παραπληροφόρηση» τα σχετικά ρεπορτάζ.

Μελέτη του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνει ότι από τις 2.449 περιπτώσεις που αναλύθηκαν, ένα ποσοστό 4,9% έως 11,5% κατέληξε σε ΜΕΘ, ενώ το 53% εξ αυτών που νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ μεταξύ 12 Φεβρουαρίου και 16 Μαρτίου ήταν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Τι δείχνουν οι έρευνες για την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ

Αρκετές μελέτες συνέλεξαν στοιχεία για την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ με Covid-19, αλλά οι περισσότερες διήρκεσαν λίγες μόνον εβδομάδες και σ’ εκείνο το σημείο η πλειονότητα των ασθενών στις ΜΕΘ ήταν ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι μέχρι τώρα μελέτες ως εκ τούτου δεν είναι επαρκείς για να βγουν συμπεράσματα ως προς το τι συμβαίνει μακροπρόθεσμα με τους ασθενείς της Covid-19 στις ΜΕΘ. Αλλά βραχυπρόθεσμα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι πολλοί λίγοι εξ αυτών των ασθενών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Μια μελέτη 2.249 ασθενών του κορωνοϊού που εισήχθησαν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία στη Βρετανία μέχρι τις 13 Απριλίου έδειξε ότι οι 346 εξ’ αυτών – ποσοστό της τάξης του 15% - έχασαν τη μάχη στις ΜΕΘ. Ένα άλλο 15% πήραν εξιτήριο και οι υπόλοιποι 1,559 ασθενείς (70%) ήταν ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη.

Μια άλλη, μικρότερη έρευνα που μελέτησε τις περιπτώσεις 24 ασθενών με Covid-19, οι οποίοι εισήχθησαν σε ΜΕΘ νοσοκομείων του Σιάτλ μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου έδειξε ότι το μέσο διάστημα νοσηλείας των επιζώντων σε ΜΕΘ ήταν 14 ημέρες. Οι μισοί από τους ασθενείς κατέληξαν εντός έως και 18 ημερών νοσηλείας στην εντατική. «Η θνησιμότητα μεταξύ αυτών των ασθενών που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση ήταν υψηλή», συμπέραναν οι συντάκτες της έρευνας. Πέντε εκ των 12 επιζώντων πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, τέσσερις βγήκαν από την εντατική αλλά παρέμειναν στο νοσοκομείο και τρεις παρέμειναν στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι μέχρι τις 23 Μαρτίου.

Τα στοιχεία αυτά είναι παρόμοια με εκείνα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου στην επιθεώρηση Journal of the American Medical Association, η οποία επικεντρώθηκε σε 21 ασθενείς του κορωνοϊού, που εισήχθησαν στην εντατική του νοσοκομείου Έβεργκριν της πολιτείας της Ουάσιγκτον μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Μέχρι τις 17 Μαρτίου το 67% εξ αυτών είχαν χάσει το μάχη και το 24% παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση κατά τη λήξη της μελέτης, ενώ μόνον δύο είχαν βγει από την εντατική. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα άλλης έρευνας στην Κίνα. Από τους 41 ασθενείς με κορωνοϊό που πρωτοδιαγνώστηκαν στην Ουχάν, απ’ όπου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο η επιδημία, οι 13 εισήχθησαν σε ΜΕΘ μέχρι τις 4 Ιανουαρίου. Πέντε εξ αυτών έχασαν τη μάχη μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, ενώ επτά πήραν εξιτήριο. Οι υπόλοιποι παρέμεναν στη ΜΕΘ όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση The Lancet.