Ο Τραμπ ζητά από την Apple να ξεκλειδώνει συσκευές «κακοποιών στοιχείων»

Με την Apple τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εταιρία πως αρνείται να ξεκλειδώνει συσκευές που χρησιμοποιούν κακοποιοί μέσω Twitter, την ίδια ημέρα που ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Ουίλιαμ Μπαρ, κατηγόρησε τη διεύθυνσή της πως δεν βοήθησε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την επίθεση Σαουδάραβα ανθυποσμηναγού σε αεροναυτική βάση στη Φλόριντα.

«Βοηθάμε την Apple συνέχεια στο εμπόριο και σε πολλά άλλα προβλήματα και παρ’ όλ’ αυτά αρνείται να ξεκλειδώσει τηλέφωνα που χρησιμοποιούν δολοφόνοι, λαθρέμποροι ναρκωτικών άλλα βίαια κακοποιά στοιχεία», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter.

«Η εταιρεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να βοηθήσει τη σπουδαία χώρα μας τώρα!», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας τη λέξη «τώρα» με κεφαλαία για έμφαση, όπως συνηθίζει.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.