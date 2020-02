Ο Τραμπ δεν έδωσε το χέρι του την Πελόζι στο Κογκρέσο - «Απάντησε» η Πελόζι σκίζοντας το έγγραφο που της έδωσε [βίντεο]

Μία… άβολη στιγμή είχε η Νάνσι Πελόζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο δεύτερος ανέβηκε στο βήμα του Κογκρέσου, για να μιλήσει για την οικονομία της χώρας.

Την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι τον αποθέωναν από κάτω, με την Πελόζι να τον χειροκροτά τυπικά, κατά την είσοδό του. Ο Τραμπ ωστόσο, όχι μόνο δεν της έδωσε το χέρι να την χαιρετήσει, αλλά γύρισε την πλάτη του και απλά της παρέδωσε έναν φάκελο, σχετικό με την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Υψωσε μάλιστα την γροθιά του προς την μεριά των Ρεπουμπλικανών, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ενότητας στο κόμμα, πριν παραδώσει τους φακέλους στην Πελόζι και τον Μάικ Πενς.

Δεν έμεινε ωστόσο αναπάντητη η κίνηση του Τραμπ από την Πελόζι. Την ώρα που τελείωνε την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, η Πελόζι, άνοιξε τον φάκελο που της έδωσε ο Τραμπ και περιείχε την ομιλία του. Με μία επιδεικτική κίνηση, άρχισε να σκίζει ένα ένα τα έγγραφα, με τον Πενς να χαμογελά διακριτικά στα δεξιά της.

🚨 NEW LOW FOR NANCY PELOSI: She ripped up @realDonaldTrump’s #SOTU speech for the cameras on national TV.



This speech was about American heroes and American workers. She decided THAT was worth literally tearing apart.



Absolutely disgraceful. pic.twitter.com/Cp0tg3AE1W