Ο Πάπας αλλάζει το «Πάτερ Ημών» -Ποια φράση αντικαθιστά

Ο Πάπας Φραγκίσκος ενέκρινε την αλλαγή της προσευχής «Πάτερ Ημών».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάπας Φραγκίσκος φέρνει αντιρρήσεις για το «Πάτερ Ημών». Πρόκειται για μία θέση που είχε αρχικά εκφράσει το 2017 υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι καλή μετάφραση, επειδή μιλάει για έναν Θεό που σε προτρέπει στον πειρασμό».

Η προσευχή που δίδαξε ο Ιησούς στους μαθητές του

Συγκεκριμένα αλλάζει το σημείο «lead us not into temptation» (στα ελληνικά «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν») καθώς υποστηρίζει ότι υποδηλώνει πως ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε λάθος δρόμο.

Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο σημείο αλλάζει σε «do not let us fall into temptation» «μη μας αφήσεις να υποκύψουμε στον πειρασμό».

Σε δηλώσεις του ο Πάπας είπε πως «Αυτός που σε οδηγεί στον πειρασμό είναι ο Σατανάς. Αυτός είναι ρόλος του Σατανά». Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς δίδαξε τα λόγια αυτά στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσεύχονται.