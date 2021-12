Ο Ομπάμα δημοσίευσε τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2021 -Η λίστα [βίντεο] | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Όπως και στο παρελθόν, έτσι και φέτος ο Μπαράκ Ομπάμα γνωστοποίησε μερικές από τις αγαπημένες του κυκλοφορίες της περασμένης χρονιάς σε ταινίες, μουσική και πολλά άλλα.

Στη λίστα του 2021 με τα αγαπημένα του τραγούδια του ο Μπαράκ Ομπάμα συμπεριέλαβε τις επιτυχίες «Rumors» των Lizzo και Cardi B και «Montero (Call Me by Your Name)» του Lil Nas X.

Τα 27 τραγούδια που ξεχώρισε το 2021 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι διαθέσιμα ως συλλογή στο Spotify είναι:

Mitski: «The Only Heartbreaker»,

The War on Drugs: «I Don’t Live Here Anymore” [ft. Lucius],

Mdou Moctar: «Tala Tannam»

Adia Victoria: «Magnolia Blues»,

Durand Jones & The Indications / Aaron Frazer: «Witchoo»,

Esperanza Spalding: «Formwela 10»,

Brandi Carlile: «Broken Horses»,

Genesis Owusu: «Gold Chains»,

Little Simz: «Woman» [ft. Cleo Sol], Farruko: «Pepas»,

Spice: «Go Down Deh» [ft. Shaggy and Sean Paul],

Jon Batiste: «Freedom»,

Wye Oak: «Its Way With Me»,

Nas: «Nobody» [ft. Ms. Lauryn Hill], Allison Russell: «Nightflyer»,

Lil Nas X: «Montero (Call Me by Your Name)», Yotuel / Gente de Zona / Descemer Bueno: «Patria y Vida» [ft. Maykel Osorbo and El Funky],

Tammy Lakkis: «Notice»,

Teddy Afro: «Armash»,

Courtney Barnett: «Write a List of Things to Look Forward To»,

Aventura / Bad Bunny: «Volví»,

Isaiah Rashad: «Headshots (4r da Locals)»,

Yebba: «Boomerang», Mo3 / Morray: «In My Blood»,

Yendry: «Ya», Lizzo / Cardi B: «Rumors»,

Parquet Courts: «Walking at Downtown Pace»

Στη λίστα με τις ταινίες που τον εντυπωσίασαν ο Μπαράκ Ομπάμα έχει συμπεριλάβει τις «West Side Story» και «Judas and the Black Messiah», καθώς και το πολεμικό δράμα της Γιασμίλα Ζμπάνιτς «Quo Vadis, Aida».