«Lookin' For a Leader»: Ο Νίλ Γιάνγκ τα «ψέλνει» τραγουδιστά στον Τραμπ

Το 2006, ο Νιλ Γιανγκ είχε γράψει το «Lookin' For a Leader», στο οποίο τα έβαζε με τον Τζορτζ Γουίλμπουρ Μπους.

Ξαναδούλεψε το τραγούδι, επικαιροποίησε τους στίχους, το βάφτισε «Lookin' For a Leader 2020» και, στην τελευταία συναυλία του με ακουστικά όργανα -στη σειρά συναυλιών του «Fireside Session»-, το παρουσίασε και τα «έψαλε» στον Ντόναλντ Τραμπ. «Yeah, we had Barack Obama,» τραγούδησε ο Γιανγκ, «and we really need him now/The man who stood behind him has to take his place somehow» (Τραγούδησε για τον τέως πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα, το πόσο τον χρειάζεται ο λαός σήμερα και προέτρεψε για ψήφο στον Τζον Μπάιντεν) «/America has a leader building walls around our house/He don't know black lives matter and we got to vote him out». Ακούστε το τραγούδι στη διασκευή του

Η τελευταία «Fireside Session» του Νίλ Γιανγκ που με κάθε αφορμή τα βάζει με τον Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον αξιοθρήνητο, ήταν ιδιαίτερα πολιτικά φορτισμένη, με τραγούδια όπως τα «Ohio», «Southern Man», «Alabama» και μια ερμηνεία του «The Times They Are-a Changin» του Μπομπ Ντίλαν.

Το εντυπωσιακό σόου του θρύλου της ροκ, Νιλ Γιάνγκ

Το show ξεκίνησε με το «Alabama», τραγούδι του 1970, στο οποίο ο Γιανγκ τα βάζει με τον ρατσισμό του αμερικανικού Νότου, και το οποίο ενέπνευσε τους Lynyrd Skynyrd να απαντήσουν με το «Sweet Home Alabama». Συνέχισε με το «Campaigner» του 1976, στο οποίο δήλωσε ότι «even Richard Nixon has got a soul». Aκούστε το τραγούδι

Ακολούθησαν τα «Ohio» (μόλις δύο μήνες από τα 50χρονα της σφαγής στο Kent State, που ήταν και η πηγή έμπνευσης για το τραγούδι) και το «The Times They Are-a Changin» του Ντίλαν (η μοναδική φορά που το είχε παίξει ήταν ως προσκεκλημένος σε συναυλία του Μπομπ στο Greek Theater στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, το 1988). Σειρά πήρε το «Lookin' For a Leader 2020». Ο Γιανγκ έκλεισε τη session με ένα όλο ένταση «Southern Man» και μια αξέχαστη ερμηνεία του «Little Wing» (από το στούντιο άλμπουμ του, «Homegrown»).