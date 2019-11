Ο Μακρόν παρασημοφόρησε τον Ralph Lauren [εικόνα]

«Ενσαρκώνετε το αμερικανικό πνεύμα» τόνισε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια επίσημης τελετής στο Παρίσι απευθυνόμενος στον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Ralph Lauren.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας εξήρε τη «διαχρονική κομψότητα και τις οικογενειακές αξίες» του Αμερικανού σχεδιαστή και το στυλ του που έχει «το άρωμα της αιωνιότητας» προτού του επιδώσει το κόκκινο διάσημο με το παράσημο, μία ακόμη διάκριση για τον Ralph Lauren, αυτή τη φορά από το γαλλικό κράτος, που τον ανακήρυξε Αξιωματικό της Λεγεώνας της Τιμής.

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αίσθηση της απλότητας στην πολυτέλεια που διακρίνει τον δημιουργό Ralph Lauren (πρόσφατα παρουσιάστηκε και ταινία αφιέρωμα στην καριέρα του) και την έντονη φιλανθρωπική του δράση, ιδιαίτερα την οικονομική υποστήριξη ερευνών για τη θεραπεία του καρκίνου.

