O Harry Styles έσπασε ρεκόρ Guinness με το νέο του single - iefimerida.gr

O Hary Styles έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την επιτυχία του single «As It Was».

Ο 28χρονος Styles, κατέχει πλέον το ρεκόρ για το τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify σε 24 ώρες για άνδρα καλλιτέχνη. Το τραγούδι συγκέντρωσε πάνω από 16 εκατομμύρια ακροάσεις στις πρώτες 24 ώρες του στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Το «As It Wars», που κυκλοφόρησε στην 1η Απριλίου, κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση σε streams σε 34 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Το αντίστοιχο ρεκόρ για γυναίκες καλλιτέχνιδες κατέχει η Adele με το τραγούδι «Easy on Me» που συγκέντρωσε περισσότερες από 19 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify μέσα σε μια ήμερα, σύμφωνα με το Guinness.

Η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Styles σημείωσε επίσης δυο ρεκόρ στο Spotify, σύμφωνα με την πλατφόρμα. «Το As It Was έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες ροές στο Spotify μέσα σε μια μόνο ημέρα το 2022 μέχρι στιγμής και το τραγούδι με τις περισσότερες ροές στις ΗΠΑ μέσα σε μόνο μια ημέρα στην ιστορία του Spotify, ανέφερε η πλατφόρμα στο Twitter.

To «As It Was» είναι το single από το επερχόμενο άλμπουμ του Styles «Harry’s House», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου. Είναι το τρίτο σόλο άλμπουμ του γνωστού καλλιτέχνη από τότε που αποχώρησε από τους One Direction.

Χαμός και με το βίντεο του Harry Styles

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, με την 70s αισθητική, έχει συγκεντρώσει πάνω από από 67 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το βίντεο σκηνοθέτησε η Tanu Muino και δείχνει τον Harry Styles ντυμένο με ένα εκθαμβωτικό κόκκινου ρούχο να χορεύει με μια γυναίκα ντυμένη στα μπλε.

Τα λαμπερά ρούχα των πρωταγωνιστών δημιουργήθηκαν από τον Ισπανό σχεδιαστή μόδας Arturo Obegero. Το βίντεο «φτιάχτηκε με αγάπη από μια δημιουργική ομάδα από την Ουκρανία», σύμφωνα με τον λογαριασμό του Styles στο YouTube.