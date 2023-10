O γερμανικός μιντιακός κολοσσός που έχει Bild και Politico θέλει να αγοράσει τη βρετανική Telegraph - iefimerida.gr

Επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Βρετανία οραματίζεται ο γερμανικός μιντιακός κολοσσός Axel Springer, που βάζει στο μάτι την εφημερίδα The Telegraph.

Mετά την απόκτηση ενός σημαντικού αγγλόφωνου ΜΜΕ με την εξαγορά του Politico προ διετίας ο όμιλος ΜΜΕ του Βερολίνου, στον οποίο ανήκουν οι εφημερίδες Bild και Die Welt, εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη δημοπρασία για την αγορά των συντηρητικών ΜΜΕ του Telegraph Media Group, που περιλαμβάνουν την ημερήσια και κυριακάτικη έκδοση της Telegraph και το περιοδικό “The Spectator”.

Ο γερμανικός μιντιακός κολοσσός είχε προσπαθεί και το 2004 να αγοράσει τον όμιλο, αλλά επικράτησε η πρόταση εξαγοράς της οικογένειας Barclay. Έκτοτε, ωστόσο, ο Telegraph Media Group έχει χάσει μέρος της αξίας του και βγήκε προς πώληση και φέτος. Οι Barclays αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν τον όμιλο στη Lloyds Bank λόγω ενός δανείου που δεν είχε αποπληρωθεί και έκτοτε προσπάθησαν μάταια να ανακτήσουν τον έλεγχο του εκδοτικού οίκου.

To ενδιαφέρον του γερμανικού ομίλου μπορεί να πυροδοτήσει έναν ανταγωνισμό στο βρετανικό μιντιακό τοπίο. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ η News Corp., που μέχρι πρότινος ήταν στα χέρια του Ρούπερτ Μέρντοχ και στην οποία ανήκουν οι εφημερίδες "The Sun" και "The Times", φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς του Telegraph Media Group, όπως και ο εκδότης μέσων ενημέρωσης DMGT, ο οποίος κατέχει την ταμπλόιντ "Daily Mail" και την κυριακάτικη έκδοσή της.