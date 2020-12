Αυτός είναι ο «μοναχικός λύκος» πίσω από τη μυστηριώδη έκρηξη στο Νάσβιλ – Οι θεωρίες για τα κίνητρα, παράνοια με το δίκτυο 5G;

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τη φωτογραφία του 63χρονου υπόπτου για τη βομβιστική επίθεση στο κέντρο του Νάσβιλ στο Τενεσί ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Άντονι Κουίν Γουόρνερ σκοτώθηκε όταν έγινε η έκρηξη, που κονιορτοποίησε το τροχόσπιτό του και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις και δεκάδες σπίτια στην πόλη. Ιατροδικαστές του FBI συνέκριναν ανθρώπινους ιστούς που ανασύρθηκαν στον τόπο της καταστροφής με δείγματα DNA που συλλέχθηκαν στο σπίτι του Άντονι Γουόρνερ στην κοντινή πόλη Άντιοκ το Σάββατο και επαλήθευσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένας άνδρας ονόματι Άντονι Γουόρνερ ήταν ο βομβιστής, ότι ήταν παρών όταν εξερράγη η βόμβα και σκοτώθηκε», ανέφερε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ντόναλντ Κόχραν, στο Τενεσί. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου αστυνομικοί και δικαστικοί τόνισαν πως είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουν σχετικά με τα κίνητρά του.

Από την πλευρά του oπράκτορας του FBI, Νταγκ Κορνέσκι, σημείωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως ενεπλάκησαν άλλα πρόσωπα» στη βομβιστική ενέργεια, αν και πρόσθεσε πως εξετάζονται διάφορα σενάρια.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ στο FBI εξετάζουν ως βασική τη θεωρία ο Γουόρνερ να ήταν παρανοϊκός με το δίκτυο 5G καθώς η έκρηξη συνέβη κοντά σε κτίριο της AT&T, όπου λειτουργούσε κέντρο μεταγωγής προκαλώντας τεράστιες ζημιές στον εγκατεστημένο σε αυτό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, αλλά και στο ιστορικό κέντρο του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της μουσικής κάντρι στις ΗΠΑ.

Για περίπου 15 λεπτά πριν από την έκρηξη, ακουγόταν μαγνητοφωνημένο μήνυμα από μεγάφωνο στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που καλούσε τους πάντες να απομακρυνθούν διότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Αυτό επέτρεψε στις αρχές να εκκενώσουν έγκαιρα κοντινά κτίρια. Έτσι, παρά την μεγάλη ισχύ της βόμβας, υπήρξαν μόνο τρεις τραυματισμοί.

Οι Αρχές έδωσαν χθες στη δημοσιότητα και ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης το πρωί της Παρασκευής.

