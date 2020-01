Ιράν: Βίντεο-ντοκουμέντο στους New York Times -Η στιγμή που πύραυλος πλήττει το ουκρανικό Βoeing

Η αμερικανική εφημερίδα New York Times δημοσίευσε βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται πύραυλος να χτυπά το Boeing των ουκρανικών αερογραμμών στον αέρα, πριν εκείνο συντριβεί στο έδαφος πάνω από το Ιράν.

Το αμερικανικό μέσο ισχυρίζεται πως έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο, που δείχνει το αεροπλάνο των ουκρανικών αερογραμμών να συντρίβεται λίγα λεπτά αφότου έχει πληγεί από πύραυλο στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Μια έκρηξη φαίνεται να λαμβάνει χώρα στον αέρα, όταν ο πύραυλος χτυπά το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο δεν εκρήγνυται. Το ουκρανικό αεροσκάφος συνεχίζει την πτήση για μερικά ακόμη λεπτά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times, επιχειρώντας να επιστρέψει στο αεροδρόμια της Τεχεράνης, στο Ιράν.

Η πτήση συνεχίστηκε για λίγο πριν το αεροπλάνο συντριβεί στο έδαφος προκαλώντας μικρές εστίες φωτιάς και προκαλώντας τον θάνατο σε 176 επιβάτες. Το αμερικανικό μέσο φαίνεται πως επαλήθευσε την τοποθεσία του βίντεο, με την τελευταία γνωστή τοποθεσία του πομπού του αεροσκάφους που έπεσε στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο υποστήριξε πως το μοιραίο Boeing καταρρίφθηκε «μάλλον κατά λάθος» από Ιρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο, ενώ ο Τραμπ μίλησε για πτώση από σφάλμα και ότι έχει ένα «φοβερό αίσθημα» σε σχέση με την αεροπορική τραγωδία.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τις αντικρουόμενες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να οφείλεται η τραγωδία σε σκόπιμο πυραυλικό πλήγμα ή σε ατύχημα, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, που επικαλούνται δορυφορικά δεδομένα, η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο.

Λίγο νωρίτερα, το περιοδικό Newsweek ανέφερε ότι το αεροπλάνο επλήγη από αντιαεροπορικό πύραυλο. Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και ένας αξιωματούχος των ιρακινών υπηρεσιών πληροφοριών είπαν ότι επρόκειτο για ρωσικής κατασκευής πύραυλο εδάφους-αέρους Tor-M1.

Το περιοδικό δεν κατονομάζει καμία από τις πηγές του, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματούχοι αυτοί δεν είχαν την άδεια για να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα. Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι κατά την εκτίμηση του Πενταγώνου, επρόκειτο για ατύχημα και όχι για σκόπιμη ενέργεια, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν είχαν ενεργοποιηθεί μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε δύο βάσεις στο Ιράκ.

Το Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, δίνουν νέα διάσταση στην αεροπορική τραγωδία η οποία στοίχισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους.

