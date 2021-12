«Να πάει να γαμ@@@ ο Μπίμπι» -Πώς χάλασε η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του από τότε που συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν. Να πάει να γαμ@@@»: Αυτά είναι τα λόγια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.



Τα λόγια αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ τα είπε κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο νέο βιβλίο του πολιτικού δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ με τίτλο «Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East»«, δείχνοντας εν μέρει πως η σχέση μεταξύ των δύο παγκόσμιων ηγετών δεν ήταν και τόσο στενή όσο φαινόταν. Αποσπάσματα της συνέντευξης, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί η Jerusalem Post.



Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στη φαινομενικά στενή σχέση μεταξύ των δύο αυτών ηγετών ήταν το συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Νετανιάχου στον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μετά την νίκη του, πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Υπενθυμίζεται πως ενόψει των εκλογών και ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Τραμπ επέμεινε σταθερά πως υπήρξε εκλογική νοθεία, ισχυριζόμενος πως τα αποτελέσματα ήταν ανακριβή και πως έπρεπε να είχε κερδίσει.



Αν και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος ηγέτης της Μέσης Ανατολής που σήκωσε το τηλέφωνο για να συγχαρεί τον Μπάιντεν, οι δημοσιογράφοι έσπευσαν να σημειώσουν πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ήταν στην πραγματικότητα ένας από τους πρώτους που έδωσαν συγχαρητήρια στον Μπάιντεν. Στην πραγματικότητα, του τηλεφώνησε σχεδόν ένα μήνα μετά την εκλογή του και αφού είχε δεχθεί συγχαρητήρια από τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.



«Ο Μπίμπι έκανε ένα τρομερό λάθος - Έπρεπε να καθίσει στα αυγά του»

Όσο για τον Τραμπ, έδωσε στον Ραβίντ δύο συνεντεύξεις – η μία από αυτές διάρκειας 90 λεπτών. Ο Νετανιάχου τον πρόδωσε, παρά όλα όσα είχε κάνει ο Τραμπ γι’ αυτόν κατά τα τέσσερα χρόνια της θητείας του, είπε, αναφέροντας την κλήση στον Μπάιντεν πέντε φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε φέτος τον Απρίλιο.



«Το πρώτο άτομο που συνεχάρη τον Μπάιντεν ήταν ο Μπίμπι Νετανιάχου, ο άνθρωπος για τον οποίο έκανα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο με τον οποίο συναναστράφηκα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Μπίμπι θα μπορούσε να μείνει στα αυγά του. Έκανε ένα τρομερό λάθος». Και πρόσθεσε: «Μου άρεσε ο Μπίμπι. Μου αρέσει ακόμη ο Μπίμπι. Μου αρέσει όμως και η αφοσίωση. Ο πρώτος άνθρωπος που συνεχάρη τον Μπάιντεν ήταν ο Μπίμπι. Και όχι μόνο τον συνεχάρη, αλλά το μαγνητοφώνησε κιόλας».



Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην συμφωνία του Ιράν και στη μακρόχρονη φιλία και σχέση του Νετανιάχου με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ. «Για τον Μπίμπι Νετανιάχου , πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι (της υπογραφής του Μπάιντεν στην προεδρία), το να στείλει μήνυμα, και όχι μόνο ένα μήνυμα, αλλά να καταγράψει τη συνομιλία που είχε με τον Τζο Μπάιντεν για την μεγάλη, σπουδαία φιλία τους – δεν ήταν φίλοι γιατί αν ήταν (η κυβέρνηση Ομπάμα) δεν θα είχε κάνει τη συμφωνία με το Ιράν» είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη σύμφωνα με το Axios. «Και μαντέψτε, τώρα θα το ξανακάνουν».



Ο Τραμπ είπε στον Ραβίντ πως ένιωθε ότι προώθησε ορισμένες πολιτικές από τη θέση του στον Λευκό Οίκο που δεν έλαβαν την κατάλληλη αναγνώριση και τις ευχαριστίες από τον Νετανιάχου. Ένα από τα παραδείγματα που έδωσε ήταν η δημόσια και αμφιλεγόμενη αναγνώριση των Υψιπέδων του Γκολάν των ΗΠΑ ως κυρίαρχο ισραηλινό έδαφος το 2019. Ένα χρόνο μετά, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε το όνομα «Ραμάτ Τραμπ» σε μια πόλη στην περιοχή.



«Αυτή η κίνηση ήταν μεγάλη υπόθεση» είπε ο Τραμπ. «Ο κόσμος έλεγε εκείνη την εποχή πως ήταν ένα δώρο αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το έκανα πριν από τις ισραηλινές εκλογές και αυτό βοήθησε τον Νετανιάχου πολύ, ίσως θα είχε χάσει τις εκλογές χωρίς εμένα. Η υπόθεση των υψωμάτων Γκολάν τον ανέβασε 10-15% στις δημοσκοπήσεις».