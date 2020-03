Ντιμιτρόφ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και της Βουλγαρίας»

Την στήριξή του προς την Ελλάδα και την Βουλγαρία όσον αφορά την πίεση που δέχονται στα σύνορά εξαιτίας του μεταναστευτικού εξέφρασε ο Νίκολα Ντιμιτρόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, με ένα ποστάρισμα στο twitter, τόνισε πως τα σύνορα των δύο χωρών, είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί «λύση ευρωπαϊκή». Τόνισε πως η χώρα εκφράζει την συμπαράστασή της και την πλήρη αλληλεγγύη της για την κατάσταση που επικρατεί στον Εβρο, μετά το άνοιγμα των συνόρων από την Τουρκία, στους Σύρους πρόσφυγες.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των γειτόνων μας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Τα εθνικά τους σύνορα είναι επίσης ευρωπαϊκά σύνορα και η λύση επίσης πρέπει να είναι ευρωπαϊκή: Συμπαράσταση και πλήρης αλληλεγγύη», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκολα Ντιμιτρόφ.

We stand by our neighbors #Greece & #Bulgaria as they face such a difficult situation. Their national borders are also European borders, and the solution will also have to be European: joint engagement and full solidarity! @NikosDendias @EZaharievaMFA