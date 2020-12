Νότια Αφρική: Επτά τραυματίες από έκρηξη σε διυλιστήριο -Υπό έλεγχο η φωτιά [βίντεο]

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής στο Ντέρμπαν.

Αυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ, ο Ρόμπερτ Μακένζι, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά στο διυλιστήριο έχει τεθεί υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο Μακένζι.

Εκπρόσωπος της Engen, της εταιρείας που διαχειρίζεται το διυλιστήριο, περιορίστηκε να πει νωρίτερα πως θα δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα ανακοίνωση Τύπου. Δείτε βίντεο από την εκρηξη

🇿🇦-An explosion and fire occurred at an oil refinery in South Africa.

Nobody was hurt as a result of the accident.#Africa pic.twitter.com/wwbt0KMzaV