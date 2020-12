Νησιά Φίτζι: Καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Γιάσα -Δύο νεκροί, ισοπεδώθηκαν χωριά

Ολόκληρα χωριά καταστράφηκαν και τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, σκοτώθηκαν από το πέρασμα του σούπερ κυκλώνα Γιάσα από τα νησιά Φίτζι.

Οι διασώστες προσπαθούσαν σήμερα να φτάσουν στις πλέον πληγείσες περιοχές. Ο κυκλώνας κατηγορίας 5, το ύψιστο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα, έπληξε χθες Πέμπτη το βράδυ το Βανούα Λέβου, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φίτζι, με τον πρωθυπουργό της χώρας να συνδέει τους επαναλαμβανόμενους καταστροφικούς κυκλώνες με την κλιματική αλλαγή.

Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι άνεμοι που συνόδευαν τον κυκλώνα έφταναν τα 345 χιλιόμετρα την ώρα. Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση στα νησιά Φίτζι, προτού μετακινηθεί σήμερα προς τα νοτιοανατολικά και υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3.

Ο πρωθυπουργός του αρχιπελάγους Φρανκ Μπαϊνιμαράμα επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός άνδρα 45 ετών και ενός βρέφους τριών μηνών. Φοβόμαστε ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί, επεσήμανε.

Ο Μπαϊνιμαράμα, που ζητεί εδώ και καιρό από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει πιο ενεργή δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απέδωσε τη σφοδρότητα του κυκλώνα Γιάσα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Λόγω της υπερθέρμανσης της επιφάνειας των ωκεανών, οι κυκλώνες γίνονται πιο ισχυροί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι προβλέπουν αύξηση του αριθμού των κυκλώνων κατηγορίας 4 και 5.

