Οι «New York Times» έβαλαν ένα ελληνικό νησί στη λίστα με τους 52 προορισμούς που θα αγαπήσεις το 2021

Η «NYT» σε μεγάλο αφιέρωμά της επιλέγει και προβάλλει 52 αγαπημένους προορισμούς για το 2021. Και η Ελλάδα, με ένα από τα εκπληκτικά νησιά της, βρίσκεται στη λίστα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση με την Ανδρο.

Στη σχετική ανάρτηση με υπέρτιτλο «Andros, Greece» και τίτλο «Philoxenia, or hospitality, is at the heart of everything on this island», η Maria Dal Pan (συγγραφέας και ιδρυτής της «Erwin Park Communications», με καταγωγή από το νησί) περιγράφει με εγκωμιαστικά λόγια το «μαγευτικό, γεμάτο ζωή» νησί, που πρωτογνώρισε το 1992.

Στο τελευταίο της ταξίδι το 2017 επισκέφθηκε την Άνδρο αυτή τη φορά με τα παιδιά της, με τα περισσότερα να μην έχουν αλλάξει στο νησί, αλλά και τόσα ακόμη αξιοθέατα που δεν είχε παρατηρήσει σε προηγούμενες επισκέψεις της.

Μιλά για «θερμό, φιλόξενο τόπο», όπου ο αέρας μοσχοβολά άρωμα λουλουδιών.

Την αναφορά των «NYT» στην Ανδρο συνοδεύουν φωτογραφίες από τη Χώρα του νησιού...

Shutterstock